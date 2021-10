¿Cómo recargar tu billetera electrónica de PlayStation o Xbox en Honduras?

El mundo de los videojuegos es el más rentable de la industria del entretenimiento por una razón muy sencilla, genera muchísimo dinero, y gran parte de él viene de transacciones que realizamos en las tiendas digitales de cada plataforma. El acceso a estas tiendas a través de internet nos permite comprar contenido digital en ellas, entre este contenido, encontramos juegos, DLCs para los juegos, entre otras cosas.

A la hora de realizar una compra, muchos hondureños se encuentran con que su tarjeta es rechazada o cualquier tipo de problema para poder comprar. Por ese motivo, nos hemos dado a la tarea de recopilar las distintas formas en las que es posible recargar la billetera electrónica viviendo en Honduras.

1. Comprando una tarjeta prepago

Las tarjetas prepago o gift cards son la forma más sencilla de recargar la billetera electrónica. Se trata de una pequeña tarjeta que contiene una cantidad específica de dinero, la cual debes raspar con cuidado para develar un código en su parte trasera, dicho código es ingresado en la tienda digital de PlayStation o Xbox y listo, ya tendremos en nuestra cartera electrónica el monto equivalente al monto que tenía la tarjeta. Estas tarjetas pueden ser encontradas en tu tienda de videojuegos local, pero cuidado, asegúrate que las tarjetas estén configuradas para funcionar en la misma región en que configuraste tu consola. La mayoría de tarjetas están configuradas para trabajar solo en Estados Unidos, por lo que será necesario que en tu cuenta de PlayStation o Xbox tengas configurado dicho país como residencia, de lo contrario no funcionará. Tampoco puedes editar el país de residencia de tu cuenta, por lo que si pusiste otro, tendrás que crear una cuenta con residencia en Estados Unidos si quieres usar una tarjeta. Cabe mencionar que de todos los métodos para recargar la billetera, este es el más caro, pues las tiendas de videojuegos no pueden vender las gift cards al precio, por ejemplo, una gift card de $20 (480 lempiras) te costará 700 lempiras, ¿por qué?, amigo mío, es un valor agregado, así funciona el mercado.

2. Tarjeta de crédito internacional

La forma más sencilla, si eres uno de los afortunados con una tarjeta de crédito internacional como las American Express, puedes simplemente colocar los datos de tu tarjeta en el método de pago de cuenta y listo, a gastar. Al ser internacional, no importa si tu cuenta de PlayStation o Xbox está configurada con residencia en Estados Unidos u Honduras, de igual forma se podrá efectuar un pago, y se te cobrará también un pequeño impuesto por uso internacional. Si tu tarjeta internacional no funciona en las tiendas digitales, consulta a tu banco al respecto.

3. Tarjeta de débito o tarjeta de crédito no internacional

No solo los ricos y poderosos pueden pagar con tarjeta en las tiendas digitales de PlayStation y Xbox, la gente humilde también podemos usar nuestras tarjetas de débito para pagar en dichas tiendas. Las tarjetas de débito no internacionales también funcionan con este método. La única condición es que la residencia de nuestra cuenta esté configurada en Honduras. El truco aquí está en tener una cuenta de Estados Unidos, que será tu cuenta principal (porque con ella puedes canjear códigos que vienen dentro de las cajas de los juegos), y una cuenta de Honduras como cuenta secundaria, con la cual puedes comprar juegos y DLCs que podrás usar en tu cuenta principal. Pero mucho ojo con esto: las compras que se asocian con tu cuenta y no con tu consola (por ejemplo, los CP de Call of Duty, los V-Bucks de Fortnite o los puntos de FIFA Ultimate Team) solo pueden ser utilizados en la cuenta en la que se realiza la compra, es decir, si las compras en tu cuenta hondureña, no podrás usarlas en tu cuenta estadounidense. Mi consejo, solo usa la hondureña para comprar juegos o contenidos descargables, para otras cosas, tenemos el siguiente método.

4. El siempre fiel Amazon

Te mencioné que no podrás recargar tus CP de Call of Duty o los puntos de FIFA Ultimate Team, ya que si juegas estos juegos en tu cuenta americana y usas tu cuenta hondureña para comprar estos puntos, dichos puntos se irán a la cuenta hondureña, y no a la americana. Claro que si juegas Call of Duty, FIFA o cualquier otro juego en tu cuenta hondureña, y desde ahí compras los puntos, perfecto. Pero si juegas en la cuenta americana y no tienes tarjeta de crédito internacional para recargar los puntos de distintos juegos en línea, tranquilo, Amazon te da una solución. Amazon tiene a la venta códigos digitales para las tiendas de PlayStation y Xbox, pero solo para Estados Unidos, por lo que el primer paso es crear una cuenta de Amazon y configurarla como si tu residencia es en Estados Unidos. Si ya tienes cuenta de Amazon, simplemente añade otra dirección de Estados Unidos. Simplemente pon que vives en Miami, Florida, te inventas el nombre de la calle, y el código postal es 33101, y listo, Amazon ya cree que vives en Estados Unidos, y te da acceso a todos los productos que tiene en ese país y no solo los productos que disponen para envío a Honduras. Ahora buscarás la gift card del monto que quieres comprar, procedes a realizar la compra con tu tarjeta (crédito o débito, ambas funcionan aunque no sean internacionales, no importa que tu residencia de Amazon es Estados Unidos, igual funcionará), Amazon te envía el código canjeable al correo con el que inicias sesión en Amazon y listo, a canjearlo en la tienda digital de la consola.