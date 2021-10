League of Legends al fin se da cuenta de la toxicidad de su comunidad: eliminará el chat global

League of Legends es uno de los juegos más importantes del siglo, es jugado por millones de personas y genera miles de millones de dólares anualmente en todo el mundo. Su estudio encargado, Riot Games, realiza constantes actualizaciones al juego, añadiendo nuevos complementos y campeones, pero jamás se habían preocupado por el ambiente que existe en las partidas, hasta ahora.

La empresa liberó recientemente un comunicado en su página web en el que confirman lo que muchos solo habían llegado a soñar: el chat global será eliminado del título, alegando que solamente se usa para generar la discordia entre los jugadores, ya que en su gran mayoría lo utilizan para lanzar insultos o comentarios racistas a sus rivales y también a sus propios compañeros.

Aunque los insultos entre miembros del equipo seguirán siendo posibles, pues el chat interno entre equipos no será deshabilitado, pues lógicamente los jugadores necesitan comunicarse entre ellos para poder jugar organizadamente. Aún así, la editora condenó el uso inapropiado del sistema de chat del juego y se expresó muy apenada por la inmensa toxicidad de su comunidad de jugadores, cosa que no ha sido jamás un secreto.

League of Legends está entre las comunidades más tóxicas del mundo de los videojuegos, junto con Fortnite, Valorant, DOTA 2, Counter-Strike GO y claro, GTA V. Esto por supuesto no representa ningún tipo de orgullo, sino todo lo contrario, y ha llevado a Riot Games a eliminar el chat global, acción que se llevará a cabo con la actualización 11.21, a lanzarse este 20 de octubre.

“Sabemos que esto es una m***** para aquellos que sólo quieren halagar la skin de su oponente de carril, o pedir una fiesta de baile en el foso de Baron. Pero creemos que el cambio merece la pena para reducir la creciente negatividad que el chat global ha estado creando en sus partidas”, se disculpó Riot Games al final de su comunicado. ¿Crees que esto sirva de algo realmente? Comenta.