Six Days in Fallujah: el polémico juego sobre la guerra de Irak que los árabes repudian

Los videojuegos bélicos están —lógicamente— inspirados en conflictos armados, ya sean históricos o guerras ficticias y futuristas. Dicho esto, está claro que cuando el juego es lanzado, los problemas que hubieran existido entre las naciones participantes de la guerra ya se han enfriado, por ejemplo, los juegos basados en la Segunda Guerra Mundial, a excepción de casos extremos como China prohibiendo juegos bélicos en los que los comunistas sean villanos. En todo caso, la guerra y sus implicaciones han sido siempre retratados con cuidado en los videojuegos.

Pero la línea se cruza cuando un videojuego adapta una guerra que apenas acaba de terminar, y cuyos sobrevivientes —la mayoría todavía jóvenes— todavía no pueden olvidar el dolor y el trauma que han tenido que atravesar. Ese es el caso de Six Days in Fallujah, un videojuego ambientado en la Guerra de Irak, que duró desde 2003 hasta 2011, guerra en la que estuvieron involucrados la Fuerza Multinacional de Irak, encabezada por Estados Unidos, y el grupo terrorista Al-Qaeda.

Dato curioso sin relación: Honduras formó parte de la Fuerza Multinacional de Irak, aunque se cuenta que los soldados hondureños solamente fueron entrenados, no por el Ejército de Estados Unidos, sino por una agencia de seguridad estadounidense. No existen informes de soldados hondureños que hayan sido realmente desplegados en Irak.

Como decía, los sobrevivientes de la Guerra de Irak han manifestado en múltiples ocasiones su malestar con el juego, tachándolo en muchos casos como “un simulador de asesino de árabes”. Múltiples refugiados iraquíes y grupos de apoyo se han expresado en contra del título, solicitando a PlayStation, Xbox y Valve que no permitan su publicación en sus plataformas. Pero el dinero es dinero, y mientras el juego alabe la labor del Ejército de Estados Unidos, todo bien.

Six Days in Fallujah recrea la Segunda Batalla de Fallujah, la operación más cruel y sangrienta de toda la Guerra de Irak, en la que una unidad de Marines realizó una operación de combate urbano en las calles de la ciudad. Según Peter Tamte, presidente de la desarrolladora del juego, Atomic Games, fueron estos mismos Marines que participaron en la operación quienes le dieron la idea de convertir sus experiencias en videojuegos, a lo que Tamte reaccionó positivamente.

Siendo completamente sinceros, el tráiler del juego luce bastante bien, y si se implementan todas las mecánicas que Atomic Games ha mencionado en entrevistas, es posible que el título se convierte en un juego de acción bastante competente, más allá de la polémica que le rodea y la moralidad a la que esté sujeta su mera existencia. Como último dato, mencionamos que Konami iba a ser el editor del juego hasta que en 2009 el grande japonés cedió ante la presión social, renunciando al juego. Ahora, otra empresa propiedad de Tamte publicará el título.

¿Estarías dispuesto a darle una oportunidad a Six Days in Fallujah? ¿O directamente te parece una barbarie ignorar los traumas y el dolor de quienes experimentaron la Guerra de Irak en carne propia? Comenta.