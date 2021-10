The Lost Wild: ¿un juego de horror de supervivencia con dinosaurios? ¡Deme 10!

No hace falta ser un paleontólogo experto para comprender la ferocidad y el salvajismo con el que se comportaban los dinosaurios hace 65 millones de años. Las criaturas más magníficas que han habitado la Tierra son siempre un factor maravilloso para agregar a un videojuego, y ese mismo pensamiento estuvo presente en la mente de los muchachos de Great Ape Games, un estudio creciente que actualmente se encuentra desarrollando The Lost Wild, un juego de survival horror con dinosaurios.

El juego se presentó con un emocionante tráiler teaser pre-alfa, mostrando las geniales gráficas con las que contará, así como parte de sus mecánicas jugables. The Lost Wild contará con una cámara en primera persona, el jugador deberá valerse de un agudo instinto de supervivencia para poder evadir a las temibles bestias que acechan todo el mapa. Desde agacharnos en la maleza, hasta ocultarnos en árboles huecos, The Lost Wild pondrá a prueba nuestro instinto de supervivencia para evitar ser devorados.

Durante el tráiler de apenas un minuto y medio, Great Ape Games nos enseña su gran ambición y potencial, mostrando un juego que ya ha empezado a aumentar las expectativas de los jugadores, a pesar de que su desarrollo esté apenas comenzando. Sin duda el estudio deberá ponerse las pilas si quiere cumplir con lo prometido, o por qué no, superar todo expectación. ¡Con dedicación y esfuerzo, todo puede lograrse y el éxito podría estar a la vuelta de la esquina!

Según información brindada por el propio estudio, los dinosaurios que aparecerán en el juego no son simples bestias que van de aquí para allá y nos matan al solo vernos, sino que contarán con un sistema de comportamiento reactivo. Una inteligencia artificial inmersiva, para un mundo inmersivo y cinemático, convirtiéndose en toda una experiencia para el jugador.

La historia se lleva a cabo en Japón, donde nos encontraremos en un escenario plagado de criaturas prehistóricas que no dudarán en atacarnos ni un solo segundo. Debes escondernos o, como último recurso, enfrentarlos para sobrevivir. Una voz misteriosa se comunicará con nosotros a través de un pequeño radio, ¿trata de ayudarnos? Ya lo descubriremos. The Lost Wild aún no tiene fecha de estreno, pero el estudio nos la hará llegar tan pronto estén listos para fijar una fecha.