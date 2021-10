¿Por qué Amouranth fue baneada de Twitch? La respuesta salta a la vista, pero detengámonos a analizar

Estate tranquilo/a si no sabes quién es Amouranth, siendo completamente sincero, yo tampoco la conocía hasta que la noticia de que había sido baneada por quinta ocasión de Twitch comenzó a circular por internet. Y no solo eso, esta vez, esta chica fue baneada de Twitch, TikTok e Instagram al mismo tiempo. Esto de ser baneada de las plataformas donde sube contenido parece haberse convertido en su estilo de vida.

Amigo/a mío/a, tampoco es mi intención mentirte, no estamos aquí para hablar de Amouranth y su sospechoso talento, sino para discutir, como personas civilizadas que somos, el lugar en el que Twitch se ha convertido, el tipo de contenido que sus streamers ofrecen, así como lo que están dispuestos a hacer para satisfacer a su público, y los límites a los que la plataforma se ha visto forzada a llegar.

Como ya te mencioné antes, no creas que Amouranth se va a morir de hambre al perder el patrocinio de Twitch. A pesar de que su nombre apareció en la reciente lista filtrada de los ingresos de streamers de Twitch, comprobando que ganaba una suma bastante alta de dinero (la cual no compartiré porque me parece de mal gusto compartir datos filtrados), ella misma ha dicho que solo con sus ingresos de OnlyFans, sin contar ninguna otra plataforma, le basta y sobra para vivir cómodamente.

Ella y otras streamers popularizaron los streams en los que simplemente entran a una piscina inflable (con agua, claro) dentro de su habitación, utilizando un traje de baño y hablando ocasionalmente con su público mientras hacen otras actividades. Nada demasiado explícito, a ras de lo implícito, claro. Twitch se vio en la necesidad de crear una categoría para este tipo de contenido, dando como origen a la categoría Hot Tub.

Por supuesto, cada creador de contenido es libre de generar el tipo de contenido que desee para su canal, dependiendo del tipo de público que desee a traer. En efecto. Si Twitch ya permite bailes eróticos en bañador en los streams que se transmiten en su plataforma, ¿por qué ahora resulta que se echan para atrás con dicha decisión, y más aún cuando creó una categoría solamente para ese contenido?

Podríamos hablar de ejecutivos de doble moral, pero no es tan sencillo, no se trata de una sola persona que toma una decisión y luego se arrepiente, o una especie de consorcio en el que dicen “levanten la mano los que estén a favor de…”. Comprendamos que hay en juego millones de dólares de ganancia anual para la plataforma, y que dichas ganancias son generadas por aquellos a quienes permite crear contenido dentro de la misma. Mirá, es un ganar-ganar.

El contenido erótico-sexual en Twitch, una plataforma al alcance los niños, es una realidad porque el mercado se rige bajo las leyes del ser humano. Gran demanda, gran oferta. Es que no sé qué más decirte, por un lado, que mal por Twitch, porque ha tomado un rumbo que no es el que estaba destinado a seguir. Pero no podemos privar a las personas de subir un contenido que, en primer lugar, está ‘permitido’ dentro de la plataforma, a pesar de que haya otros sitios donde podrían subir ese contenido con mayor libertad y, posiblemente, generar más ingresos.

Seamos consumidores inteligentes, si no nos agrada que exista contenido erótico que puede llegar a ser hasta vulgar —a mi juicio— en una plataforma que no está pensada para transmitir ese tipo de contenido, pues dejemos de consumirlo, si las vistas caen, así lo hacen los ingresos. Si por otro lado, estamos contentos con el tipo de contenido explícito que se genera en Twitch, al menos reconozcamos que quizás no sea el mejor lugar para satisfacer esa necesidad por apreciar el cuerpo humano.