Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – The Hinokami Chronicles se luce en su día de estreno

El recibimiento masivamente positivo que la adaptación a anime de Kimetsu No Yaiba tuvo en su momento (y sigue teniendo), así como el éxito abrumador de su película, Kimetsu No Yaiba: Mugen Train, que recaudó más de $500 millones de dólares en taquilla, convirtiéndose en la película más taquillera de 2020 y estableciendo un hito como la primera vez que una película no hollywedense se quedaba con ese título anual, hicieron de Kimetsu No Yaiba un ícono cultural que trascendió fronteras.

Ahora, las aventuras de Tanjiro Kamado regresan, no solo con la segunda temporada del anime, cuyo primer episodio ya fue emitido hace menos de una semana, sino también con el videojuego Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – The Hinokami Chronicles, desarrollado por CyberConnect2, quienes son responsables de la saga .hack, la mayoría de los juegos de Naruto y Dragon Ball Z: Kakarot, entre otros. Y distribuido por la siempre fiel Sega.

The Hinokami Chronicles —como lo llamaremos para acortar— es un repaso por la historia del anime, volviéndolo jugable, similar a los videojuegos de Dragon Ball: Xenoverse. Así que si ya viste el anime, no esperes nada nuevo, más que poder experimentarlo nuevamente con un control en las manos, blandiendo la espada negra y realizando las posturas de respiración de agua. El juego recrea a la perfección las escenas del anime, en un 3D tan bello como el del propio anime, por lo que The Hinokami Chronicles cumple con respetar el magnífico arte de Kimetsu No Yaiba.

Siendo un juego de lucha, los combates se llevan a cabo en entornos tridimensionales en los que podemos movernos libremente, como en los juegos de Soul Calibur. Los personajes se enfrentan entre ellos hasta que uno de los dos agote la barra de salud del otro, lo típico. Mientras no estemos combatiendo, el juego se convierte en un RPG en el que podemos explorar los escenarios que hemos visto en el anime, de vez en cuando topándonos con demonios a los que debemos exterminar.

El juego cuenta con un modo multijugador para dos jugadores online y local. El roster de personajes seleccionables no es tan extenso como debería, pero encontrarás a varios personajes memorables del anime, así como también encontrarás que varios no están (por ahora). Personajes como Tanjiro, Zenitsu, Inosuke y Nezuko por supuesto que son jugables, pero también lo son Urokodaki, Shinobu, Tomioka e incluso Rengoku. De momento, no tenemos villanos jugables.

El agregador de reseñas Metacritic ya puntúa las versiones de PlayStation 4 y PlayStation 5 de este título, otorgándole notas promediadas de 72 y 71 respectivamente. La mayoría de las reseñas destacan el estilo visual del juego, similar al del anime, así como sus mecánicas de combate fluidas, aunque poco profundas. Carlos Leiva, de Eurogamer España, le brindó al juego un 7/10, y en su reseña se pudo leer: “una adaptación tremendamente fiel y espectacular de uno de los animes más importantes de los últimos tiempos, pero muy limitada en lo jugable”.

¿Ganas de aprender nuevas posturas? The Hinokami Chronicles está ya disponible par PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC.