Ricochet, el nuevo sistema anti-trampas de Call of Duty, ya está siendo hackeado

Uno de los principales problemas a la hora de jugar Call of Duty: Warzone es la cantidad masiva de hackers que abundan en cada partida del juego. Estadísticamente, vos, como jugador, tenés 75% de probabilidades de entrar a una partida en la que haya por lo menos un hacker, lo cual vuelve el juego en un desastre injugable en el que un jugador omnipotente (el hacker) puede matar a cualquier jugador sin siquiera moverse de donde está parado.

Estos hackers consiguen sus —valga la redundancia— hacks comprándolos por internet e instalándolos en sus ordenadores. Call of Duty no posee un detector de trampas eficaz, y la única manera de que un jugador sea banead es a través de los reportes de los usuarios, los cuales son ignorados en la mayoría de los casos. Es muy difícil jugar Warzone estando tranquilo, sabiendo que independientemente de lo que hagas, un hacker terminará ganando la partida.

Por eso, y a más de un año de su salida, Call of Duty: Warzone por fin implementará un sistema que detecte automáticamente los hackers en las partidas, eliminándolos de inmediato. Este sistema tan “novedoso” llevaría por nombre Ricochet, y sería la perdición de los hackers de Warzone y Vanguard. Ricochet funciona en base a un Kernel Drive, una aplicación secundaria que se utiliza mientras la aplicación principal (Call of Duty) está en uso, analizando trampas e identificando a los jugadores que las usan.

Pero tal parece que Activision cantó victoria demasiado pronto, pues debido a su sistema de seguridad inservible, Ricochet ya se encuentra filtrado en internet, así como su Kernel Drive, la cual ya está siendo estudiada por los hackers, quienes planean realizarle ingeniería inversa para evitar ser detectados por el programa.

Para los jugadores, fue bastante ridículo ver a Call of Duty anunciando con bombos y platillos su nuevo sistema anti-trampas, cuando este debió ser implementado desde 2019 con el estreno de Call of Duty: Modern Warfare. Activision nunca prestó atención al problema de los hackers en sus partidas y ahora anunciaban Ricochet como disculpa, no sin antes lanzar amenazas vacías a aquellos jugadores que hacen trampa en las partidas. El cinismo de Call of Duty indignó a los jugadores, que solo alcanzaron a llenar de “Me divierte” la publicación del Facebook oficial del juego donde se anunciaba Ricochet.

Habrá que esperar para ver cómo avanza esta situación, y si Activision realmente quiere hacer algo en contra de los tramposos o si simplemente se cruzará de brazos, con su conciencia en paz, pensando que al menos lo intenté, cuando realmente fracasó vergonzosamente.