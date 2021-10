Call of Duty: Black Ops Cold War y Warzone anuncian su evento de Halloween

Si algo hay que reconocerle a Call of Duty es que siempre es bastante puntual con sus eventos. Al igual que la franquicia Mortal Kombat, Call of Duty no desaprovecha un día festivo para lanzar un evento relacionado. Si bien no es la primera vez que vemos el evento The Haunting, pues se realizó el Halloween pasado, esta vez trae muchas más sorpresas, sin repetir nada de lo anterior, claro.

Este evento estará disponible a partir del 19 de octubre hasta el 2 de noviembre y traerá skins, armas y modos de juego temáticos de la temporada a ambos juegos, Call of Duty: Black Ops Cold War y Call of Duty: Warzone. Pasamos a recordar que dos paquetes nuevos de crossovers con películas de terror llegarán al juego: Ghostface y Frank el conejo, de la película Donnie Darko.

El paquete de operador de Ghostface estará disponible desde el 19 de octubre, por un precio de 2400 CP, mientras el paquete de Donnie Darko llegará el 24 de octubre y se podrá adquirir por el mismo precio. También tendremos dos lotes más, uno con una skin de Necro Reina para Portnova, y otro lote que incluirá una skin de Discípulo para Weaver. La skin Ghost of War para Naga es una recompensa instantánea al preordenar Vanguard.

Warzone recibirá un modo de juego de Ghost of Verdansk, en el que el mapa se llenará de fantasmas a los que los jugadores deberán enfrentan. Al morir, los jugadores no irán al Gulag, sino que se convertirán en fantasmas capaces de realizar súper saltos, teletransportarse y utilizar Spectral Blast, un ataque fantasmal para atormentar a los jugadores que sigan con vida. Este modo de juego incluirá un factor miedo, una barra que incrementará, volviendo al jugador susceptible a que le ocurran cosas sobrenaturales. La barra de miedo se reduce al eliminar a otros jugadores o fantasmas.

En el multijugador de Cold War también tendremos novedades. Nuketown ‘84 se vestirá de Halloween por tiempo limitado, el mapa tendrá un rediseño temático mientras dure el evento. El modo de juego Infectado regresa con novedades, al matar a un jugador infectado, el jugador normal obtendrá bonus de recarga rápida, velocidad y deslizamiento. Caza de accesorios también tendrá un pequeño evento limitado en el Nuketown de Halloween.

El nuevo modo de juego Scream Deathmatch pondrá a dos jugadores como Ghostface al inicio de la partida, los cuales deberán buscar a los demás jugadores (llamados sobrevivientes) para asesinarlos. Los sobrevivientes no llevan armas, así que solo podrán valerse de su instinto para esconderse, aunque ocasionalmente gritarán, revelando su posición a los asesinos, por lo que tendrán que estar en constante movimiento. Los asesinos ganan si eliminan a todos los sobrevivientes, y los sobrevivientes ganan si el tiempo se acaba y al menos uno sigue con vida.

En el modo zombis de Cold War, el modo Olvidado recibe un mapa temático de Halloween, mientras el modo Brote recibe un evento llamado Hallows’ Eve, en el cual solo deberán jugar en una sola región para solicitar extracción y largarse. El asunto es que cada dos minutos la dificultad aumentará, y habrá hordas masivas de zombis tratando de evitar el cumplimiento de la misión principal.

El martillo y la hoz como arma secundaria de cuerpo a cuerpo llegará a estar disponible en algún punto durante la temporada. Y el subfusil LAPA podrá ser obtenido al completar los desafíos del evento, así como eran obtenibles los sais durante el evento de Los Números. Para una información completa sobre The Haunting, aquí encontrarás el anuncio oficial de la página de Call of Duty.