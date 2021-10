El fino arte de campear con un rifle en los modos multijugador de los juegos de disparos

No importa tu edad, tu sexo, tu color de piel, tu religión ni ninguna cosa. Si has jugado a juegos de disparos en cualquier modalidad de multijugador en línea seguro que te has topado con algún camper en algún momento (si no es que en todas las partidas), ¡o quizás vos sos ese camper! Como sea, siempre habrá alguien en la partida con un rifle de precisión.

Por supuesto que es molesto, tener que lidiar con un enemigo que no podemos ver, ya que está posicionado desde muy lejos o una gran altura, y que con un simple disparo pueda acabar con nuestra existencia. Solemos maldecir a los campers, pero no vemos lo que hay más allá de su estrategia de juego. Camper viene de camping, o sea, acampar, porque, bueno, se quedan en un solo lugar en el mapa.

Veamos, ¿qué hace a un camper un camper? Quedarse en un solo sitio, como su nombre lo indica, sí. Pero bajo esa lógica tenemos dos tipos de campers, aquellos que solo se quedan digamos, agachados frente a una puerta para acribillar a quienes pasen, y aquellos que toman su rifle de francotirador y se colocan estratégicamente en lugares del mapa para eliminar a los jugadores a distancia.

He aquí la diferencia, al del primer ejemplo podemos llamarlo un sucio y cobarde camper. Pero al del segundo ejemplo… El segundo es un francotirador, que campea en la partida, sí, es verdad, pero que lo hace porque su estilo de juego lo dicta de esa forma. Él no está campeando, esta en su sitio, en su nido de pájaros, en un lugar donde puede ocasionar el mayor daño posible al resto de los jugadores.

A este camper-francotirador hay que reconocerle que la dura práctica de aprender a utilizar un rifle de precisión no se compara en absolutamente nada a lo que hacen el resto de los jugadores: tomar cualquier arma automática e ir por el mapa disparando a todo lo que se mueva. No. El francotirador es frío y calculador, conoce su arma como la palma de su mano, la cadencia, el daño que hace en cada parte del cuerpo y el ángulo en que debe disparar, valiendo de sus minidots, dependiendo de la distancia de su objetivo, para dar en el blanco a pesar de la caída de bala.

¿No es eso ser un experto? Hay que temer a los francotiradores en las partidas multijugador, especialmente en mapas demasiado grandes, pues cualquier jugador que sepa usar bien un rifle buscará puntos elevados para hacerte la vida imposible. Así que la próxima vez una bala te caiga de la nada y te liquide, quizás deberías ver la cámara de muerte y comprobar quién te eliminó antes de proceder con los típicos insultos genéricos.