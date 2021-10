The Day Before: el MMO de mundo abierto con zombis presume sus gráficas con nuevo tráiler

Los zombis y el mundo abierto son cosas que se llevan demasiado bien para ser saludable. No hay nada mejor que explorar un vasto mundo postapocalíptico con la sensación de estar constantemente acechado por muertos vivientes, y ejemplos de esto hay un montón. Sin embargo, el estudio Fntastic ha decidido llevar este concepto al límite al combinar un mundo abierto con zombis con un multijugador online masivo.

El juego The Day Before nos dejará en un mundo devastado tras un terrible apocalipsis zombi, sus únicos supervivientes (los jugadores) tendrán que explorar las áreas en ruinas de las ciudades alguna vez pobladas, esto para obtener recursos y craftear armas y mejoras. Sí, es algo que ya hemos visto miles de veces antes, pero The Day Before cuenta con dos factores que lo vuelven interesante.

El primero de ellos es mero factor multijugador. Juegos como State of Decay 2 nos permiten explorar un mundo apocalíptico con zombis, pero sus servidores no están tan vivos que se diga, y los jugadores suelen ser más hostiles que los propios zombis. En The Day Before, los jugadores deberán colaborar entre ellos si quieren sobrevivir. El juego contará con una suerte de zonas de convivencia, donde los jugadores pueden estar tranquilos e interactuar entre ellos sin sentirse amenazados.

Y el segundo factor son los impresionantes gráficos realistas con los que contará el título. En el nuevo tráiler, The Day Before nos deja a todos maravillados y con muchas ganas de probar el juego, pues con los gráficos y la nitidez con la que se podrá experimentar la aventura es digna de todos los aplausos. Una apuesta arriesgada, pues con un mundo abierto tan grande y cientos de jugadores en la misma sala, será difícil que una computadora no tan potente logre correr el título a su máximo esplendor.

El tráiler también nos ha mostrado, además de lo importante que resultará el trabajo en equipo, algunas de sus mecánicas de personalización. Podremos, por supuesto, modificar nuestras armas a nuestro antojo, con múltiples opciones que podremos ir fabricando a partir de los recursos que encontremos. Y más sorprende aún, la personalización de nuestra propia casita en medio del bosque, en la que podremos descansar, editar nuestro armamento y reponer suministros.

The Day Before tiene prevista su fecha de lanzamiento el 21 de junio de 2022 para PC, y ha confirmado que también estará disponible en consolas de actual y pasada generación, pero sin confirmar una fecha para su lanzamiento en consolas. ¿Viste el tráiler de arriba? ¿Qué te pareció? ¿Estarías dispuesto a probar el juego?