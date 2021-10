BOMBA: God of War llegará a PC en enero de 2022, por primera vez, Kratos saldrá de PlayStation

God of War (2018) es uno de los mejores juegos que tuvo la PlayStation 4, ganó el premio a Juego del Año en su respectivo año, y fue nombrado el mejor juego de todos los tiempos en la encuesta realizada por IGN. No es ningún secreto que muchos jugadores que no poseen una consola de PlayStation tienen mucho interés de probar el título, y hoy, Sony les ha hecho el día con la noticia: el juego llegará a Steam.

Así lo ha anunciado el estudio desarrollador Santa Monica, responsables del título. God of War estará disponible para PC el 14 de enero de 2022, esto significa que tendrá múltiples mejores a diferencia de su original de PlayStation 4. Entre estas mejoras encontramos una resolución en 4K, tasa de frames desbloqueada, Supermuestreo de Aprendizaje Profundo y más integraciones complejas que solo una PC permite.

El juego estará disponible en Steam, y ya puede preordenarse por un precio de $49.99. Y estos son los requisitos mínimos que, por el momento, el editor ha posteado en su página de Steam:

- SO: Windows 10 64-bit

- Procesador: por confirmar

- Gráficos: por confirmar

- DirectX: Versión 11

- Almacenamiento: 80 GB de espacio disponible

Aunque todavía no están disponibles todos los requisitos mínimos que se necesitarán para correr el juego, es evidente que, aún viendo solo los que tenemos, se necesitará un ordenador bastante potente para jugar solo con los requisitos mínimos. Ni hablar de la PC necesaria para jugarlo al máximo de su rendimiento.

God of War ha sido un éxito masivo de ventas

Muy recientemente, Sony ha hecho públicas las cifras de ventas de God of War, mostrando la abrumadora suma de 19,5 millones de copias, desde su lanzamiento en abril de 2018 hasta agosto de 2021. Cuando este número de ventas se sume a las múltplies ventas que el juego seguramente obtendrá en Steam, posiblemente llegue a ser uno de los juegos más vendidos de la compañía en los últimos años.