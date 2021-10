Cyberpunk 2077: el juego que salió en 2020 será jugable hasta 2022, dice su desarrolladora

Cuando Cyberpunk 2077 fue anunciado por la desarrolladora polaca CD Projekt Red en 2012, sí, 2012, la expectativa era de cero, hasta que la compañía estreno The Witcher 3: Wild Hunt, catapultándose como uno de los mejores videojuegos de los últimos años, y a la empresa, una de las más importantes de la industria. Ahora la expectación sobre Cyberpunk 2077 era muy grande y todos creíamos que sería un juego sorprendente. Nada más alejado de la realidad.

Cyberpunk 2077 estrenó el 10 de diciembre de 2020, y lo todos esperábamos a que se convirtiera en el GOTY de ese año, pero en su lugar, el juego resultó ser el hazmerreír de la industria, pues estaba plagado de bugs y se quedaba colgado constantemente. En conclusión, era tirar $59.99 a la basura, el título era injugable y la desarrolladora hizo hasta lo imposible por tratar de ocultar el pésimo rendimiento en consolas del juego. Cosa que evidentemente terminó no funcionando.

Las versiones del juego para PlayStation 4 y Xbox One son prácticamente inservibles, algunos jugadores reportan que no pueden pasar ni siquiera del menú principal antes de que les tire error y les cierre la aplicación. En PlayStation 5 y Xbox Series X|S el juego parece tener menos problemas, sin ser perfecto, con una cantidad moderada de bugs y menos cuelgues por hora. El lugar donde el juego parece correr con la menor cantidad de problemas es en PC.

Pero no te preocupes, que si compraste Cyberpunk 2077 en su salida y no has logrado ni jugarlo ni estafar a nadie vendiéndole esa cosa, así como hicieron contigo, tranquilo que CD Projekt Red tiene buenas noticias. En un comunicado oficial, la compañía ha informado que la actualización del juego para next gen (PlayStation 5 y Xbox Series X|S) llegará en la primera mitad de 2022, por lo que el juego será al fin jugable decentemente hasta entonces. Ah, y si lo compraste para tu PS4 o Xbox One, mala suerte, eso no les importa.

Adicionalmente, la empresa informó que la actualización de next gen de The Witcher 3: Wild Hunt llegará en la segunda mitad de 2022, e incluirá mejoras gráficas aprovechando la potencia de las consolas de novena generación, y también DLC cosméticos gratuitos inspirados en la serie de Netflix.

Cyberpunk 2077 destruyó la reputación de CD Projekt Red, que con tanto esmero se había forjado. Tras las muchas mentiras dichas por la desarrolladora, ahora resultará muy difícil creer en su palabra, por más buenos juegos que The Witcher 3: Wild Hunt o Thronebreaker: The Witcher Tales sean.