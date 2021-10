AMLO sobre los videojuegos: “todo esto resulta muy violento y sin duda afecta”

Andrés Manuel López Obrador, mandatario del país azteca arremete sus disgustos hacia los videojuegos durante una conferencia de prensa, en la cual hizo un llamado de atención hacia los padres de familia que permiten que sus hijos jueguen “Nintendo” mencionando que “el Nintendo puede ser dañino y violento para los niños”.

Mientras los funcionarios de su Gobierno presentaron informes donde también se hacía referencia a la compañía japonesa, sin embargo, los videojuegos que fueron expuestos son de la empresa estadounidense Xbox. “Vamos a enviarles un mensaje a las familias: madres, padres, niños, adolescentes, sobre el riesgo de los juegos electrónicos, del Nintendo, todo esto que resulta muy violento y que, sin duda afecta, daña”, declaró López Obrador.

En el informe presentado por el subsecretario de Seguridad publica se destacan los detalles de un caso denominado “Free Fire” en el que según menciona Ricardo Mejía, tres menores mexicanos fueron inducidos a la delincuencia, Mejía explicó que uno de los menores comenzó una amistad con un desconocido en el juego quien le ofreció “trabajo” al joven, llevándolo así a la perdición.

Asimismo, el funcionario finalizo con “este caso fue de un videojuego de celular, pero también esto se hace a través de las consolas de PlayStation, Xbox o Nintendo Switch”. En la presentación se da a conocer los videojuegos que se consideran violentos y no aptos para los menores entre ellos están: Grand Theft Auto V, Gears of War, Call of Duty, Free Fire, PUBG, Sniper 3D y Fortnite.

Cabe resaltar, que el gobierno de AMLO impulsa un monitoreo constante sobre la edad de los usuarios de los diferentes videojuegos que tienen popularidad entre los jóvenes, aunque estas medidas no sean del todo exitosas se mantiene centrada la atención ante los hechos que puedan perjudicar los valores y la vida de los menores.

AMLO, cuyo gobierno acumulaba desde diciembre de 2018 hasta mayo de 2021, 72,892 expedientes de homicidios, el doble que el que tuvo Calderón en su momento, y 30% más de los que acumuló Peña Nieto. Quizás es momento de replantear una estrategia de seguridad nacional, en lugar de buscar culpables imaginarios.