Descarga gratis para PC: Among the Sleep, un juego de horror sobre un niño y sus pesadillas

Epic Games siempre consiente a su comunidad, ofreciendo juegos gratuitos para PC a través de la Epic Games Store. En esta ocasión, el regalo viene con una envoltura terrorífica, pues el juego gratuito ofrecido se trata de Among the Sleep, un videojuego independiente estrenado en 2014, y que además de PC, está disponible para PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch.

En Among the Sleep, el equipo desarrollador, Krillbite Studio, decidió crear un juego de terror en base a las pesadillas de un niño de dos años, cuya inocencia e imaginación serán la clave para mantenerse a salvo. El juego inicia con la fiesta de cumpleaños del niño, donde recibe un osito de peluche como regalo, el oso puede hablar con el niño, gracias a su imaginación, y se convierte en su guardián en el mundo de pesadillas que el pequeño deberá enfrentar.

La historia y todo su trasfondo no se nos explica de manera directa, sino que debemos prestar mucha atención a los detalles para comprender todo lo que rodea al personaje principal. El niño no recibe explicaciones, pues es un niño, así que es responsabilidad del jugador entender todo lo que pasa por sí mismo. A medida que jugamos, notamos ciertos detalles, como que la madre atraviesa un proceso de separación con el padre.

El terror que el niño siente por las situaciones que vive se manifiestan físicamente gracias al poder su imaginación, y deberemos escapar de los monstruos de pesadilla que nos persiguen a través de la aventura. Afortunadamente, nuestro osito, Teddy, nos acompañará y servirá como guía en nuestro viaje por sobrevivir. En el siguiente párrafo habrá spoilers sobre el juego, por lo que si quieres solo enterarte de cómo descargarlo, ve hasta el último párrafo.

Cada vez que la madre del niño aparece, se le nota cansada y un poco desorientada. El monstruo que persigue al niño desaparece una vez que la madre llega. Y hasta casi el final del juego, vemos que la madre toma una botella de cerveza y se convierte en el monstruo, dándonos a entender que todo este tiempo el niño ha estado huyendo de su madre en estado de ebriedad, siendo ella el monstruo que causa sus pesadillas. Un juego de horror, donde el verdadero monstruo es el alcoholismo.

Para descargar el juego, solamente debes dirigirte a este enlace, registrarte o iniciar sesión en la Epic Games Store, dar clic a obtener y esperar la descarga automática. Los requisitos mínimos para jugar son los siguientes:

Sistema operativo: Windows SP2 o superior

Procesador: Dual Core a 2,4 GHz

Memoria: 2048 MB

Almacenamiento: 2 GB

DirectX: 9.0

Tarjeta gráfica: tarjeta gráfica con 512 MB de VRAM