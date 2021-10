Halo Infinite despeja las dudas de sus fans con un impresionante nuevo tráiler explicativo

Hace ya un año que Xbox presentaba Halo Infinite por primera vez, con aquel tráiler que no generó las reacciones deseadas por la compañía, sino que, por el contrario, causó revuelo por lo poco pulido que el juego se veía, al estar en una fase de desarrollo muy temprana todavía. Ahora, 343 Industries mostró un nuevo tráiler del juego que definitivamente despeja cualquier duda sobre su calidad.

Halo Infinite presume no solo de sus impresionantes nuevos gráficos, en comparación con los mostrados con anterioridad (los cuales generaron múltiples burlas y memes, especialmente con el Brute enemigo al que la comunidad apodó Craig), sino también de un masivo mundo abierto, en lo que la compañía llama “la campaña de Halo más grande hasta el momento”.

Tras años de los acontecimientos de Halo 5, Master Chief ahora será acompañado por una nueva IA llamada The Weapon, que estará en reemplazo de Cortana, a quien The Weapon le ha sido encomendada la tarea de encerrar, aunque ella misma admite no saber por qué en el tráiler. Se presenta ante nosotros Zeta Halo, un planeta que servirá como escenario principal del título, el cual seremos capaces de explorar usando vehículos, a pie, o como nosotros queramos.

Halo Infinite nos presenta el Halo más inmersivo y libre de toda la saga. Los jugadores tendrán la libertad de completar las misiones de la forma que más adecuada les parezca. Ahora existe la opción de personalizar a Master Chief, colocando mejoras para sus habilidades, tales como volverse invisible como vemos en el tráiler. Además de que podremos solicitar despliegues de vehículos en estaciones específicas.

343 Industries nos deja muy en claro con el video que este título se trata de la aventura más desafiante de la franquicia hasta el momento, y pondrá a prueba el temple de los jugadores y sus habilidades en combate, poniendo en jaque hasta al jugador más experto. En Zeta Halo, los peligros están en cada esquina, pero Master Chief dispone de las herramientas necesarias para sobrevivir, aún cuando todo el planeta intentará borrar su existencia.

Halo Infinite espera su estreno para PC Y Xbox Series X|S este próximo 8 de diciembre, y estará en Game Pass desde el primer día.