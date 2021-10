Marvel's Guardians of the Galaxy se lleva todos los aplausos con un estreno soñado

Los videojuegos de superhéroes no siempre han sido bien vistos, de hecho, la lista de videojuegos sobre superhéroes que son terribles es demasiado extensa y se ahorra más tiempo mencionando en su lugar a aquellos juegos de superhéroes que son la excepción a la regla, como la saga de Batman Arkham, Injustice o Marvel's Spider-Man. Pero específicamente hablando de juegos de Marvel, ha sido fracaso tras fracaso, sin contar al ya mencionado Marvel's Spider-Man.

Pero en esta ocasión, Marvel decidió volver a confiar en Square Enix para que gestionara el desarrollo de un nuevo juego basado en sus súper héroes. Tras el fracaso de Crystal Dynamics (desarrolladores de Tomb Raider) con Marvel's Avengers, la compañía asignó el desarrollo del nuevo juego a Eidos-Montréal (desarrolladores de Deus Ex), dando como resultado Marvel's Guardians of the Galaxy, un nuevo juego basado en héroes del universo Marvel.

La apuesta es atrevida desde el inicio, pues es difícil replicar la química que estos personajes ya han demostrado en sus películas, y el equipo desarrollador sabe que el Universo Cinematográfico de Marvel sirve más como referente para el público que los propios cómics. Teniendo eso en cuenta, se dieron a la tarea de crear un universo, con personajes que pudieran mantener su esencia original mezclada con las interpretaciones de los actores en las películas.

Ese enorme esfuerzo da como resultado un juego en que sus personajes muestra química y un desarrollo previo desde el minuto uno. Es decir, no necesitamos completar el juego para saber de una vez cómo son estos personajes y cómo son las relaciones entre ellos. En Marvel's Guardians of the Galaxy, jugamos como Star-Lord, el forajido legendario, y lideramos el equipo compuesto por Gamora, Drax, Groot y Rocket Raccoon.

La jugabilidad del título no se ve comprometida al implementar compañeros IA, es más, al contario, se ve nutrida, y más cuando los jugadores pueden asignar comandos especiales para cada uno de los compañeros, que cuentan con habilidades únicas. Contamos con las pistolas elementales y las botas propulsoras, sí, pero también contamos con un equipo dispuesto a todo por ayudarse entre sí.

Con una perspectiva en tercera persona, Marvel's Guardians of the Galaxy apuesta por un argumento sólido que se desarrolla de forma lineal, pero que incluye opciones de diálogos en los que podremos tomar decisiones, las cuales afectarán directamente el curso de la historia y las relaciones con los demás miembros del equipo, algo a lo que Marvel's Avengers no prestó importancia.

El añadidor de reseñas Metacritic ya muestra las notas promediadas del juego, en base a varias reseñas de prensa especializada. Para PlayStation 5, el juego muestra una nota de 81, en contraposición con el 83 presentado en Xbox Series X|S. Y finalmente, para PC, el juego muestra una nota ligeramente más baja que las otras dos, con un 77 de nota promediada.

Marvel's Guardians of the Galaxy estrenó el 26 de octubre, y está disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC.