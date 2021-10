¡No hagás ruido! “Un lugar en el silencio” tendrá un videojuego de horror de supervivencia

El horror y el suspense de las dos películas de A Quiet Place, conocida como Un lugar en el silencio en nuestra región, las ha hecho ganarse un merecido puesto entre las mejores películas de terror de los últimos años. Solo en el más sombrío de los silencios podemos sentirnos tan atrapados como cuando vemos cualquiera de estas dos películas, que han sido tremendo éxito para Paramount Pictures.

La primera entrega, Un lugar en el silencio, estrenada en 2018, que contó con John Krasinski en la dirección (su debut como director) y como protagonista de la cinta, junto con su esposa, Emily Blunt, recaudó un total de $340 millones de dólares, una cifra aún más aterradora que la propia película, pues su presupuesto fue de apenas $17 millones.

Y con lo difícil que era hacer una secuela para esta película, ya que su antecesora había dejado la vara tan alta para cualquier producción cinematográfica que quisiera volver a poner en apuros al espectador tratando de imaginarse dentro de la cinta, Krasinski y su equipo de escritores lo lograron, pues Un lugar en el silencio 2 fue un éxito crítico y comercial. La película protagonizada por Emily Blunt, esta vez acompañada de Cillian Murphy, de Peaky Blinders, recaudó $297 millones, donde su presupuesto fue de $55 millones.

No fue sorpresa que la editora Sabre Interactive anunciara que está trabajando en colaboración con las desarrolladoras independientes Illogika y EP1TØME Studios, quien es novata en la industria, pero formada de grandes veteranos. Aunque todavía desconocemos mucho sobre el juego, según la página oficial, sabemos que se tratará de un juego de horror de supervivencia para un solo jugador, y que los eventos del juego ocurren dentro del mismo universo de las películas.

No se he revelado más información al respecto sobre el título, más allá de una fecha tentativa de estreno, más bien un año tentativo, siendo este el 2022. No conocemos el motor gráfico que se usará ni las consolas para las que estará disponible, habrá que esperar más a que las compañías estén listas para compartir más información sobre el juego. Mientras tanto, la comunidad de fans de los juegos de horror deberá esperar impacientes por más noticias.