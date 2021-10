Estos serían los posibles juegos que dará gratis PlayStation Plus en noviembre, uno ya se confirmó

Las falencias de la seguridad digital con la PlayStation asegura la confidencia de los videojuegos gratuitos que otorgará a través de la suscripción de PlayStation Plus sigue siendo un problema, pues mes a mes, los nombres de estos juegos se filtran varios días antes de su anuncio oficial. Este noviembre próximo no ha sido la excepción.

Esta nueva filtración toma lugar en Reddit, donde se ha hablado mucho sobre el tema. Aunque originalmente, el post de dicho foro toma como base la publicación de una página web francesa llamada Deabls, la cual ha predicho con exactitud los juegos que se presentarán gratis mensualmente, lo cual indica que cuentan con una fuente muy confiable. Por supuesto, esto no quiere decir que esté completamente confirmado y debe seguir siendo tomado como un rumor.

La supuesta alineación para el mes de noviembre, que será de seis juegos en total, ya nos muestra cuatro de ellos. El primero de ellos es First Class Trouble, otra copia de Among Us, pero en 3D y en tercera persona. El único confirmado oficialmente. En el juego, los jugadores deben colaborar dentro de un crucero espacial de lujo para sobrevivir a una inteligencia artificial maligna que intenta acabar con ellos, aunque algunos jugadores serán impostores, robots en disfraces de humanos, que intentarán matar a los demás jugadores. Este título estará disponible para PlayStation 4 y PlayStation 5.

El segundo juego se trata de The Walking Dead: Saints & Sinners, un juego exclusivo para PlayStation VR, en el que el jugador debe sobrevivir en el mundo de The Walking Dead, luchando contra caminantes, atacando directamente a su cabeza con los controles de realidad virtual para acabar con ellos.

El tercer juego es Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, la remasterización de un juego lanzado en 2012, un juego con bastante edad, y más considerando que los otros dos juegos anteriores se estrenaron en 2020. Se trata de un juego de rol tipo World of Warcraft, ambientado en un mundo de fantasía. Aunque el juego cuenta con soporte a día de hoy, no se actualiza con demasiada frecuencia.

Y finalmente, tenemos Knockout City, un juego multijugador de quemados llevado al extremo, pero que resulta divertido una vez que se toma el ritmo. De estos cuatro videojuegos, faltarían por revelarse dos más, que son exclusivos de VR, hará falta esperar a la revelación oficial por parte de PlayStation para confirmar la alineación de estos cuatro juegos y los dos que faltan.