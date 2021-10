Ninja Theory hace alarde de su tecnología mostrando... La escalera más realista de los videojuegos

Cuando hablamos de Ninja Theory hablamos de la desarrolladora del videjuego Hellblade, que ha sido alabado por su profunda historia, interpretación excelente de su actriz protagnosita, gráficos realistas y música inmersiva, en otras palabras, nos referimos a una compañía cuyo nombre ya tiene un gran peso en la industria, y más ahora que pertenece a Microsoft, implicando que produce juegos exclusivos para Xbox y PC.

Pero mientras trabajan en la secuela del aclamado título mencionado con anterioridad, también están desarrollando un título de terror llamado provisionalmente Project Mara, en el cual están invirtiendo buena parte de sus esfuerzos, por si el mundo de pesadillas que Senua debe recorrer en Hellblade no fuera lo suficientemente aterrador para el estudio. Project Mara será un título de horror que mezclará el terror psicológico con ambientes tétricos.

Con un historia como el que posee el estudio, no es secreto que la atención al detalle es de sus prioridades a la hora de trabajar en el desarrollo de un juego nuevo, y nos basta remitirnos al tráiler de anuncio de Senua's Saga Hellblade 2, en el que la actriz Melina Juergens interpreta a Senua de manera tan espectacular, en primer plano, y con un trabajo de captura de movimiento tan fuera de serie, que hasta parece que se tratara de una película y no de un videojuego.

Con Project Mara, no se han querido quedar atrás y recientemente dieron un vistazo de la potencia de su tecnología y motor gráfico, así como de la efectividad de su sistema de captura de movimiento y su compromiso por brindar el realismo más puro a sus jugadores. Para una escena del juego en el que el personaje principal debe subir y bajar unas escaleras, el estudio decidió fabricar dichas escaleras y hacer que la actriz las suba y las baje para capturar el movimiento de manera natural.

Y es que no se digitalizó una escalera real para esta animación en particular, sino que, del diseño digital, se fabricó una escalera real, centímetro a centímetro y sin ningún tipo de error, de esta forma, el equipo de desarrollo puede garantizar un movimiento 100% natural y auténtico en sus personajes, interactuando (los actores de movimiento) con un entorno natural, en lugar de fingir que hacen cosas con objetos que no existen.