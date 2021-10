Halloween gamer: 5 juegos recientes en el que somos perseguidos por monstruos

Para finalizar con la saga de artículos en los que DIEZ recomienda cinco juegos aterradores de distintos subgéneros, hoy toca ver aquellos títulos en los que los jugadores son atormentados por monstruos o entes sobrenaturales que no pueden entrar en las categorías vistas anteriormente, pues no se trata de amenazas no muertas ni seres extraterrestres.

Outlast

En este terrorífico juego (y en su DLC, así como en su secuela) desarrollado por Red Barrels, el jugador encarna a un intrépido periodista que decide entrar solo a un hospital psiquiátrico en busca de una buena historia. Las cosas se tuercen desde el primer minuto, pues el lugar no está abandonado, sino que extraños personajes lo han adoptado como su nuevo hogar.

El jugador debe utilizar su cámara de video para ver a través de la oscuridad, pero que esto no te anime demasiado, pues cuando las baterías se agotan, deberás buscar a través de todo el hospital para encontrar más, o tendrás que moverte a oscuras. El personaje principal no tiene la capacidad de defenderse, no hay combate en este juego.

La única forma de sobrevivir es escondiéndote de los enemigos en casilleros, debajo de la cama u ocultándote en lugares elevados o en la más pura oscuridad. Outlast y su secuela están disponibles para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC.

En este juego de horror distópico, desarrollado por Frictional Games, el jugador toma el papel de un hombre que, tras sufrir un accidente automovilístico, su vida toma un giro de 360 grados, pero no por las consecuencias del choque, sino porque al despertar tras realizarse un escaneo cerebral, resulta que ya no está en el hospital, sino en PATHOS-II, una instalación submarina.

Ahora el jugador deberá recorrer todo el lecho marino, explorando las distintas instalaciones que componen PATHOS-II, tratando de descubrir por qué está ahí, por qué parece conocer a las personas cuyos cuerpos fallecidos se encuentran en ese lugar y especialmente, qué son las entidades espectrales robóticas y misteriosas que lo persiguen e intentan matarlo.

SOMA está disponible para PlayStation 4, PlayStation 5 y PC.

Slender: The Arrival

El más popular personaje de creepypastas, Slender Man, llega renovado a los videojuegos con este título desarrollado por Parsec Productions. Tras el aterrador éxito de los juegos anteriores de Slender Man como Slender: The Eight Pages, el estudio se propuso renovar la fórmula de búsqueda de las ocho páginas mientras el monstruo nos persigue.

En este juego de horror, con una cámara en primera persona como sus antecesores, deberemos investigar las múltiples pistas que se encuentran en el mapa de mundo abierto, para poder deshacernos de Slender Man y lograr escapar con vida de una vez por todas, tarea que no muchas personas han logrado exitosamente.

Slender: The Arrival está disponible para PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Wii U, Nintendo Switch, PC, iOS y Android.

Blair Witch

Para darle un nuevo aire al mito de la bruja de Blair, el estudio Bloober Team desarrolló Blair Witch, un juego de horror basado parcialmente en la película de terror El proyecto de la Bruja de Blair. Para esta ocasión, los puzles serán cruciales para avanzar en el juego, y el terror estará a la orden del día.

El jugador cuenta con solamente un teléfono celular y la compañía de un perro. A través de la cámara del celular, deberán resolver los misterios que se encuentran en el aterrador bosque donde supuestamente habita la legendaria y temida bruja de Blair.

Blair Witch está disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC.

The Evil Within

Tanto el primero como el segundo título de esta saga, desarrollados por Tango Gameworks, a la cabeza de Shinji Mikami, creador de Resident Evil, son maravillas del terror-acción modernos. Las desventuras del exdetective Sebastian Castellanos son, de lejos, lo peor que un hombre podría vivir, y ni siquiera estamos hablando del mundo de pesadillas de STEM, donde se llevan a cabo los acontecimientos de los juegos.

Las criaturas humanoides, y las no humanoides, que aparecen en la saga de The Evil Within son tan aterradoras que incluso entre los japoneses reconocen admiran, horrorizados, la bestialidad de estos monstruos. El terror es un factor importante en The Evil Within, pero también la acción del juego es sumamente interesante. Las distintas armas que Sebastian puede usar, especialmente su ballesta, serán herramientas muy útiles para sobrevivir.

The Evil Within está disponible para PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X|S y PC.