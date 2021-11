Jinx, de League of Legends, llega a Fortnite, celebrando el lanzamiento de su serie en Netflix

El rumor de que Jinx, personaje de League of Legends, estaría llegando pronto a Fortnite, es ahora una realidad con el más reciente anuncio publicado por el juego de Epic Games. A dos días del estreno mundial en Netflix de Arcane, la serie de League of Legends protagonizada por Jinx y VI, Fortnite la añade como skin en su juego, y es la primera vez que la veremos fuera de los ordenadores.

Como parte del Pase de Batalla de la Temporada 8 de Fortnite Capítulo 2, Jinx llega con su aspecto de la serie Arcane, en lugar de su aspecto base de League of Legends. La skin se podrá adquirir por medio de la tienda y solo por medio de la tienda, a diferencia de otras skins que se pueden obtener en el juego cumpliendo objetivos específicos.

Entre el contenido agregado a Fortnite con esta nueva colaboración con LoL se encuentran: la skin de Jinx de Arcane, el mazo Pium Pium, el Mono con platillos (accesorio de mochila), algunas pantallas de carga y un grafiti. Se podrá comprar solamente la skin por separa o todo el lote completo, aunque, de momento, los precios no han sido revelados aún.

Los objetos de esta colaboración estarán disponibles en la tienda de Fortnite a partir del viernes 5 de noviembre.

Riot Games emocionado por Arcane

El estreno de la primera serie basada en League of Legends se producirá el próximo 6 de noviembre a través de Netflix, y Riot Games no podría estar más contento con ello. Además de la colaboración con Fortnite, también han preparado eventos de Arcane en todos sus juegos: League of Legends, Legends of Runeterra, Wild Rift y Valorant. La emoción está que se desborda para la compañía y para sus fans.

Así pues, esperamos la llegada de lo que será un hito para League of Legends y que, además, abre la puerta para próximos estrenos ya anunciados, así como nuevos juegos dentro del universo de LoL que ya se encuentran en desarrollo. El anticipado estreno de Arcane solo es un indicador más del evidente éxito que la serie tendrá, cosa que también beneficiará a Netflix, que no dudará en recurrir a LoL para próximas series.