Call of Duty: BO Cold War da paso a Vanguard, Warzone añadirá nuevo mapa: Pacific

Con una cinemática de calidad consistente en sus aspectos visuales, pero ligeramente forzada en su escritura, Call of Duty: Black Ops Cold War se aleja del terreno para dejar que Call of Duty: Vanguard tome la batuta como su sucesor. Esto no solo representa un cambio de aires para ambos juegos, sino que también Call of Duty: Warzone se verá afectado por el cambio de “líder”.

En dicha cinemática, podemos ver al equipo principal SAV-SOG, compuesto por Adler, Hudson, Woods y Mason, mientras exploran un antiguo búnker nazi en Verdansk. Al adentrarse más en las instalaciones, se encuentran con un misterioso hombre vestido de militar, quien les dice estar de su mismo lado y se identifica como el capitán Butcher de la SOE, Adler parece reconocerlo, por lo que le deja explicarse.

Butcher es un excapitán de la Armada Británica que luchó durante la Segunda Guerra Mundial, es un personaje al que pudimos conocer en Call of Duty WWII. “¿Alguna vez han oído hablar de Vanguard?”, les pregunta, explicando que fue una operación —que él creó— para erradicar a los nazis que se ocultaron tras la Segunda Guerra Mundial, lo cual es el argumento de Call of Duty: Vanguard.

Finalmente, el excapitán británico le comenta al equipo que todo inició en el Pacífico, apuntando con el dedo una isla sobre un mapa en la pared. Dicha isla se convertirá en el escenario principal de Call of Duty: Warzone una vez que Vanguard esté en el mercado. El nuevo mapa para Warzone, llamado Pacific, estará disponible en diciembre e incluirá nuevas mecánicas de juego.

Entre ellas, la destacada durante el tráiler cinemático, combates en aviones, similar a los que podemos observar en Battlefield. Esto se implementará para darle un aire más adecuado de la Segunda Guerra Mundial, aunque con el armamento y los operadores disponibles en Warzone, por mucho que el mapa tenga buena ambientación, será difícil recrear una sensación para el jugador de que está en dicho conflicto bélico.

Además, Call of Duty: Black Ops Cold War despidió su temporada 6 con una cinemática final en el la que el SAV-SOG encuentra a Stitch, frente a la presunta tumba de Perseus, villano principal del juego, quien según Stitch murió hace tiempo de cáncer, por lo que Adler y su equipo estuvieron persiguiendo un fantasma durante todo este tiempo. Finalizando el tráiler —y con ello, el argumento completo del juego— Adler se venga de Stitch, matándolo sin oposición pues, según el villano, su misión estaba ya completa y su vida ya no valía nada.