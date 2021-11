Saint Muma, campeón de LaLiga All Star Gamming Challenge, se expresa sobre esports en Honduras

Todo ha sido como un sueño lúcido para Veni Kawas, mejor conocido como Saint Muma, desde que ganó la competición de LaLiga All Star Gamming Challenge de Verizon, representando a Luis Suárez, a quien goleó 5-0 en un partido de FIFA. Saint Muma demostró, con garra y coraje, que los hondureños son capaces de lograr cualquier cosa que se proponen, y en sus propias palabras, “¡todo es posible cuando se le pone ganas!”.

Saint Muma platicó con DIEZ sobre su experiencia convirtiéndose en campeón de una competición de talla internacional, en la que futbolistas y exfutbolistas legendarios estuvieron involucrados directamente. El campeón hondureño obtuvo el premio tras ganar la gran final en España, pero el camino no fue para nada sencillo, es más, estuvo lleno de complicaciones, a las que Kawas supo hacer frente.

Inicialmente, Saint Muma no participaría en el Team Luis Suárez, sino en el de Sergiño Dest, jugador del FC Barcelona, pero tras el showcase, Sergiño elegiría a OnFuego como su representante (cosa que lo costaría caro, pues Saint Muma vencería a OnFuego en la final en España). Saint Muma probó suerte en el Team Luis Suárez, donde tras participar en el showcase, que incluyó una ronda de trivia, partidos amistosos y tandas de penales, sería elegido por Suárez como su representante, al también vencerlo 5-0.

Saint Muma, siempre escogiendo a su equipo favorito, el FC Barcelona, para sus partidos, resultó victorioso en las rondas finales de la competición, hasta finalmente convertirse en campeón. El orgullo que Kawas sintió es inmenso, pues había puesto en alto a Honduras en una competición grande en materia de esports.

“Yo lo veo de esta manera, con todas las noticias sobre que Saint Muma ganó LaLiga All Star Gamming Challenge, la gente me dice que ya soy famoso y esas cosas, pero no es eso lo que quiero, quiero que se resalte que un hondureño, un sampedrano, es campeón de LaLiga All Star Gamming Challenge. Que un padre pueda verlo y apoyar a su hijo, porque no es imposible que un hondureño sea campeón de una competición de esports”.

Por supuesto que, en Honduras resulta muy complicado destacar en esports, pues en el país, el terreno de los deportes electrónicos está apenas comenzando a ser explorado —de manera profesional—, pero para las marcas que sirven como patrocinadores que dan el impulso monetario para estas competiciones, sigue siendo algo desconocido y muy riesgoso.

“Cuando gané el Rey de Fifón, en San Pedro, mi hermana —que vive en Estados Unidos— me llamó, me felicitó y me dijo que por qué no me iba para allá, si allá tendría más posibilidades de hacer algo con esto de jugar FIFA. Ella me convenció de irme a Estados Unidos, porque yo nunca me quise ir. Pero la facilidad que se tiene aquí es mucha, desde la conexión de internet hasta los torneos, hasta el torneo más pequeño te recompensa con $500 si ganás”.

Para Saint Muma, las múltiples dificultades que el simple hecho de vivir en Honduras representan para un jugador que aspira a convertirse en profesional de esports pueden llegar a convertirse en una pared imposible de penetrar, que acaba con los sueños de cualquiera que haya pensado en convertirse en pro. De ahí que muchos hondureños que hoy en día se dedican de manera profesional a los deportes electrónicos vivan en Estados Unidos u otros países y no en Honduras.

"Quiero dejar dos mensajes, uno para las personas que tienen el talento, que juegan pero tienen miedo de entrar al competitivo, quiero decir que crean en ellos mismos, que el que persevera alcanza, que si se ponen una meta, ellos lo pueden cumplir. Cuando uno le pone ganas, las cosas salen. Y para aquellos que quizás no tengan el talento, o no sean muy buenos jugando, pero quieran adentrarse a este mundo con su carisma, siempre tienen la opción de hacerse streamers, que la gente pueda verlos no porque sean buenos jugando, sino porque crean buen contenido".