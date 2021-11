Jump Force, el terrible juego de manga, desaparecerá de las tiendas digitales y cerrará sus servidores

Cuando Jump Force se anunció en 2018, presentando una lucha encarnizada entre Goku, Naruto y Luffy contra el villano Freezer, quienes peleaban —inesperadamente— en Estados Unidos, llenó de emoción y expectación a los fans de los distintos animes representados. Automáticamente, Jump Force se convirtió en uno de los juegos de lucha más esperados de los últimos años.

Cuando juego estrenó, luego de un pequeño atraso en su salida, la decepción fue todavía más grande que cualquier expectación que el juego pudiera haber generado. Las batallas eran un festejo de desequilibrio entre los personajes, con un revoltijo de mecánicas que inexplicablemente no terminaban de cuajar en un juego mediocre, con una historia tan floja que resultaba ofensiva para todos los mangas involucrados.

A pesar de contar con personajes de los mangas más populares de Shonen Jump, Jump Force se estrelló con la crítica y los fans al entregar un juego de calidad sumamente baja, cosa que repercutió en las ventas del título. Ahora, Bandai Namco, editora del juego, ha anunciado que dará de baja Jump Force de las tiendas digitales en PC, PlayStation y Xbox, así como cerrará los servidores que permiten el juego online del mismo.

El anuncio se realizó a través de las redes oficiales de la compañía, que no se mostró renuente para dar el aviso. Y así, el próximo 8 de febrero, casi cumpliendo dos años desde su lanzamiento, Jump Force dejará de existir en las tiendas digitales. Pero los jugadores que lo adquieran (o ya lo tengan) antes de esa fecha, podrán conservarlo en sus consolas.

Los servidores se darán de baja el 25 de agosto, a partir de esa fecha, ya no se podrá jugar online, ni acceder al tablón de anuncios, ni a la tienda del juego o tienda premium. Aún así, se podrá jugar la horrible campaña del juego y jugar partidas de jugador contra jugador en modo local, lógicamente, las partidas clasificatorias estarán deshabilitadas.

Según rumores, la decisión de Bandai Namco por abandonar el juego no se debe a su pésimo rendimiento, sino a la pérdida de una o varias licencias de los mangas que aparecen en el juego. Presuntamente, la pérdida de la licencia de Bleach sería la causante de que todo se venga abajo. Pero la compañía no se ha detenido a dar explicaciones, y es probable que no lo haga jamás.