Día de anunciar crossovers: Naruto llegará a Fortnite, y League of Legends llegará a Among Us

Los crossovers siempre son bien recibidos por la comunidad de jugadores, independientemente del tipo que sean, siempre es emocionante ver personajes de otras licencias en nuestros juegos favoritos. En la actualidad, sabemos bien que Fortnite es el rey de los crossovers, con licencias de todo tipo dentro de su universo, y ahora, ha anunciado una esperadísima colaboración.

Se trata del crossover con el manga y anime de Naruto, cosa que ya había sido filtrada hace un par de meses atrás, pero al no obtener confirmaciones por ninguno de los dos lados, perdió visibilidad, aunque siempre se mantuvo como una posibilidad. Pues Fortnite decidió que el misterio se terminaba y, mediante un anuncio en sus redes sociales, lo hizo oficial.

La skin de Naruto y todos sus cosméticos llegarán a Fortnite el 16 de noviembre, por lo que, dentro de unos días, posiblemente se revelen detalles adicionales sobre esta colaboración que servirá como cierre para la Temporada 8 del juego, en la que vimos llegar mucho contenido nuevo, así como múltiples colaboraciones.

Y Among Us recibe a League of Legends

El estreno de la serie de Netflix de Arcane, de League of League, generó muchísimo ruido en la comunidad gamer, siendo la primera vez que LoL salta a la pantalla chica. Del mismo modo, aumentó el hype para los demás estudios, que se aproximaron a celebrar con Riot Games el lanzamiento exitoso de su serie. Tal fue el caso de Fortnite, que añadió a Jinx como skin.

Y ahora, tenemos el anuncio de que Among Us recibirá una colaboración con LoL, en la que se incluirán cosméticos para los tripulantes de las naves. Estos accesorios llegarán como parte de la nueva actualización que pretende revivir el juego con nuevos mapas y nuevos roles. Ya los streamers están haciendo su parte en Twitch.