¡Skyrim cumple 10 años! Su Anniversary Edition ya está disponible con mucho contenido

Cuando hablamos de los mejores videojuegos de toda la historia, hay un nombre que no puede faltar en ningún top: The Elder Scrolls V: Skyrim, el RPG medieval de fantasía publicado por Bethesda, que 10 años después de su estreno, sigue vigente y conservando una base de fans bastante amplia y sólida.

El 11 de noviembre de 2021, Skyrim celebra exactamente 10 años desde su estreno para PlayStation 3 y Xbox 360. Y para celebrarlo a lo grande, la compañía lanzó una nueva edición del juego, la Anniversary Edition, con el contenido del Creation Club como adiciones gratuitas, además de nuevas misiones que llegarán incluyendo armas y armaduras completamente nuevas.

Claro que todo este contenido se sumará al que ya incluye la Legendary Edition, que abarca las tres expansiones DLC. Todo el contenido de la Anniversary Edition puede adquirirse de dos maneras: la primera es comprando The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition, por un precio de $50.

Y la segunda es comprando solamente el upgrade que convierte a The Elder Scrolls V: Skyrim Legendary Edition en la Anniversary Edition, esto en caso de que ya poseas la Legendary Edition, en cuyo caso, dicho upgrade te costará $20. Así que sí, no debemos comprar el juego una vez más, sino simplemente el contenido adicional como si se tratara de un DLC común y corriente.

La Anniversary Edition de Skyrim incluye el contenido del Creation Club, así como misiones nuevas que añaden objetos, alimentos, armas, armaduras, enemigos y mascotas. Se implementó además un sistema de pesca que se complementará con mejoras para la cocina. Se redujeron considerablemente los tiempos de carga del juego, y algunos mods pasaron a formar parte oficial del juego. El modo supervivencia es otro atractivo, que nos obligará a mantenernos bien descansados, evitar el frío extremo y alimentarnos para no morir de hambre.

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition ya está disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC. Las mejoras que el juego recibirá en consolas next gen serán gratuitas para usuarios que hagan el cambio desde la generación pasada, sin mencionar que los trofeos también se pasarán de consola o consola, por lo que no perderás el progreso si tu objetivo es completarlo al máximo.