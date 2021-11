¿Vas a jugar Vanguard en PlayStation? Lee esto, antes de que el juego arruine tu consola

Para muchos, la saga de Call of Duty perdió el brillo hace muchos años y, aunque parecía haber vuelto a su antigua gloria con Call of Duty: Modern Warfare del 2019, los juegos que le siguieron no pudieron mantenerse a la altura. El caso del último juego estrenado, Call of Duty: Vanguard, es mucho peor de lo que los jugadores se esperaban.

En la reseña de DIEZ, Call of Duty: Vanguard obtuvo un lamentable 3/10, en su mayoría, por sus constantes fallos de rendimiento, pésima optimización y fallos varios. Pero más allá de los problemas que el juego tenga en sí mismo, hay uno en particular que ha logrado fastidiar sobremanera a los jugadores.







Se trata de un error fatal que dejará trabada la consola PlayStation (4 o 5) completamente, sin opción a regresar al menú principal de la consola, pues el control no reaccionará, ni podremos hacer nada. La única forma de solventarlo es desconectando la corriente de la consola, lo que puede producir un fallo mucho peor como dañar la base de datos o corromper el sistema.

Dicho esto, es necesario comprender lo riesgoso que es desconectar la consola de la corriente, y puesto que es la única forma de solucionar el error que Call of Duty: Vanguard produce, esto convierte al juego en un peligro de alto riesgo para los jugadores, ya que podría causar daños irreparables a sus PlayStation.







¿Cómo resolverlo?

Antes de comenzar a jugar una partida, mientras estés en el menú principal del juego, presiona el botón Options para ir a los Ajustes. Luego, muévete con R1 hacia la pestaña Gráficos, donde, al final, verás una opción llamada Streaming de texturas bajo demanda, al seleccionarla, se abrirá una ventana nueva.

En esta ventana, la primera opción vuelve a decir Streaming de texturas bajo demanda, y su indicador estará por defecto en Sí, simplemente colócalo en No, y el problema debería estar resulto. El streaming de texturas bajo demanda hace que, mientras juegues, el juego esté descargando las texturas en tiempo real, para que se vean mejor, en lugar de que juegues con las texturas que se encuentran localmente en el juego, las cuales no están bien hechas.

Así que, si quieres aprovechar la potencia gráfica de tu PlayStation 5, me temo que Call of Duty: Vanguard no te lo permitirá. O juegas una partida con altos gráficos, que al terminar deja trabada tu consola. O juegas con las gráficas base del juego, las cuales no son precisamente sobresaliente, desaprovechando la potencia de la consola. La recomendación del redactor: ni siquiera compres Vanguard.