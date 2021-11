The Game Awards vuelve el 9 de diciembre, ¿qué esperamos ver en tan ansiada gala?

Como es costumbre todos los años, la gala de The Game Awards se llevará a cabo en diciembre, concretamente, este 9 de diciembre, día jueves. Esto fue ya confirmado a través de las redes sociales del evento, así como por parte de su organizador y anfitrión Geoff Keighley.

El 2021 fue un año de muchos estrenos, a pesar de la producción postpandémica (aunque no es como si ya no hubiera COVID) que los desarrolladores retomaron, el ritmo no logró superar al de 2019, pero sin dudas sí al del 2020. Por supuesto que, entrar a una nueva generación de consolas también supone una reducción en el número de estrenos anual.

Aquellas compañías que llenaron sus catálogos con más juegos, como Xbox y Nintendo, tienen, por supuesto, una ventaja numérica a la hora de seleccionar los juegos que serán nominados para la premiación. Y en redes sociales, ya se ven los juegos elegidos por los fans para ser luchar por una oportunidad de ser ganadores del tan ansiado premio a Juego del Año.

Muchos son los juegos que suenan fuerte para ser nominados, cada uno con sus respectivas probabilidades de, en efecto, ser nominados e incluso resultar ganadores del premio. Por parte de PlayStation, son dos los juegos que suenan fuerte para competir por el Juego del Año: Returnal y Ratchet & Clank: Rift Apart.

Nintendo, por su parte, se estima que competirá por el premio debido a la posible nominación que recibirá Metroid Dread. Y Xbox, tiene en su catálogo un juego que irá fuerte por el premio, estamos hablando de, Forza Horizon 5, juego que ha sorprendido por sus impresionantes gráficos realistas.

Y claro, los juegos third party que no pueden quedarse sin ser nominados, y este año, contamos con grandes títulos como Resident Evil Village, It Takes Two o Deathloop. Aunque podemos estar casi seguros de que Ubisoft también se llevará una nominación en la categoría de juego del año, probablemente con Far Cry 6.

El martes 16 de noviembre tendremos la revelación de los nominados en todas las categorías de la ceremonia, y comenzará el periodo de votación de prensa y jugadores. Aparten el calendario para el 9 de diciembre, pues además de la entrega de premios, es seguro que contaremos con revelaciones de títulos para el siguiente año.