Colombia: She Gaming, el primer equipo de esports completamente femenino en Latinoamérica

Colombia se ha convertido, junto con México y Brasil, en uno de los países que más ha impulsado al gaming en la región, integrando la cultura de los videojuegos y los deportes electrónicos a su estilo de vida y economía, lo que constituye un gran avance para toda Latinoamérica.

La inversión que las competiciones de esports pueden llegar a atraer para los países participantes u organizadores es más grande de lo que las autoridades puedan imaginarse, de ahí que sea la empresa privada o las organizaciones de particulares las que constituyan el movimiento gaming de los países.

En el caso de Colombia, es Pony Malta la empresa que más desarrollo ha representado para el mundo del gaming, y hace poco anunciaron una importante colaboración con Free Fire. Pero Pony Malta no solo se trata de la bebida malta más vendida de la región, sino también de uno de los precursores del deporte electrónico en Colombia.

Según cifras ofrecidas por Pony Malta, el 46% de la comunidad gamer de Colombia está compuesta por mujeres, de las cuales solo el 5% encuentra un espacio en el área profesional del gaming. Con la intención de aumentar la participación de mujeres en el sector del gaming profesional, se encargaron de formar este equipo.

She Gaming está compuesto únicamente por jugadoras femeninas profesionales, y está inscrito como equipo oficial para participar en diferentes competiciones de esports como ser FIFA o Valorant. Las chicas están listas para participar en las próximas competiciones oficiales a realizarse en 2022.

La formación de She Gaming representa un hito para el gaming latinoamericano, ya que, a diferencia de como ocurre en España, en Latinoamérica no es tan frecuente encontrarse con equipos que, entre sus integrantes, se encuentren jugadoras femeninas. She Gaming llega para expandir el gaming y los esports en la región, pero también para romper moldes e impulsar la participación femenina en la industria.