Ya tenemos el primer tráiler de la serie de Halo para Paramount+, a estrenarse en 2022

Ya pasaron ocho años desde que inicialmente se anunció una serie que contaría la historia de la franquicia de videojuegos de Halo. Pero el camino fue demasiado difícil para la producción, y el proyecto sufrió retrasos, cancelaciones y cambios de productoras por montón. Pero ahora, al fin tenemos algo tangible de la serie.

Por motivo del aniversario número 20 de Xbox, Paramount lanzó el primer teaser de la serie live-action del juego. La serie tiene planeado su estreno para 2022, y se transmitirá de manera exclusiva a través de la plataforma de streaming de la compañía, es decir, Paramount+. Según IMDB, la primera temporada contará con nueve episodios.

El tráiler solamente nos deja ver de manera detallada, aunque con las luces bajas, el aspecto que tendrá Master Chief en la serie. El famoso personaje será interpretado por Pablo Schreiber, actor de 43 años, famoso por aparecer en series como Orange is the New Black o American Gods, de Amazon Prime Video.

También, como parte del reparto confirmado para la serie, tenemos a la actriz Jen Taylor, quien repite su papel como Cortana, pues ya le ha dado voz en la enorme mayoría de sus apariciones en los videojuegos de la saga. Taylor volverá a interpretar al personaje, que posiblemente será generado con CGI en la serie.

Otros actores confirmados:

- Natascha McElhone como la dra. Catherine Halsey

- Yerin Ha como Quan Ah

- Danny Sapani como el capitán Jacob Keyes

- Olive Gray como la dra. Miranda Keyes

- Shabana Azmi como Margaret Parangosky

- Natasha Culzac como Riz-028