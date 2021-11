Escapa de Cell, Freezer o Majin Bu con otros jugadores en Dragon Ball: The Breakers

Los videojuegos de la franquicia Dragon Ball siempre nos han brindado la oportunidad de experimentar encarnizadas luchas contra los villanos de la saga, pero nunca hemos estado en los zapatos de un indefenso civil sin poderes ante semejantes amenazas. Eso cambia ahora con el recientemente anunciado videojuego de Bandai Namco.

Con el anunciado videojuego Dragon Ball: The Breakers, un nuevo multijugador asimétrico al estilo Friday The 13th, Dead by Daylight o Predator: Hunting Grounds, en donde un grupo de jugadores son sobrevivientes, y otro jugador solitario controla al enemigo en común que tratará de acabarlos a todos, en este caso, Freezer, Cell o el demonio Majin Bu.

Esta nueva experiencia multijugador corre por cuenta de Dimps, estudio encargado de desarrollar Dragon Ball: Xenoverse, por lo que, a nivel gráfico, podemos notar una similitud con este título. Y es más, nuestra cuenta de Dragon Ball: The Breakers podrá vincularse con nuestras partidas de Dragon Ball: Xenoverse, aunque no se ha revelado la función de ello.

Siete jugadores entrarán a la partida como supervivientes, y un jugador más entrará como el villano, pudiendo ser Freezer, Cell o Majin Bu. El objetivo de los supervivientes será colaborar para la reparación de una máquina del tiempo que se encuentra en el mapa y lograr escapar de ese bucle temporal de pesadilla. El villano, por otro lado, debe eliminar a todos los jugadores.

A medida que progresemos en el juego, iremos subiendo nivel, desbloqueando atuendos y habilidades para nuestro superviviente y para nuestro villano, por lo que el progreso será un factor importante que nos permitirá personalizar a nuestros personajes a nuestro gusto. Es seguro decir que algunos cosméticos llegarán como contenido de pago.

Dragon Ball: The Breakers llegará en algún momento de 2022 para las consolas de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC. El crossplay o crossgen crossplay, así como los cross-save entre generaciones, no están confirmados, aunque de todos, este último es el más probable.