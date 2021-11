Activision-Blizzard: CEO acusado de abusos, directiva lo apoya, empleados en huelga, acciones desplomándose

Los múltiples casos de abusos, incluyendo humillaciones, tocamientos indebidos y hasta violaciones por parte de altos funcionarios dentro de Activision-Blizzard salieron a la luz hace tiempo con la demanda del Departamento de Empleo y Vivienda Justos de California contra la compañía. El caso domina en las entrañas de la empresa.

Se ha demostrado que Bobby Kotick, CEO de Activision-Blizzard, tenía completo conocimiento de todos los abusos que ocurrían en la empresa desde hace años, y no solo eso, sino que también los ocultaba y respaldaba. El horrible machismo que las empleadas femeninas sufrían dentro de la empresa solo era la punta del iceberg; que se les pagara menos y se les encargara todo el trabajo mientras los empleados masculinos jugaban y bebían alcohol era lo de menos.

Las empleadas sufrían de acoso, tocamientos indebidos y violaciones de privacidad. Se tiene constancia de un terrible caso en el que una empleada sostuvo relaciones íntimas con un alto directivo durante una presunta fiesta de la empresa, y luego esta evidencia fotográfica fue compartida entre los compañeros, derivando en el lamentable suicidio de la mujer.

Una denuncia, firmada por más de 3,000 empleados, fue expuesta ante las autoridades. Acto seguido, la empresa desmintió completamente las denuncias ante la prensa mediante un comunicado oficial, mientras que a través de un comunicado interno, prometen a sus empleados mejorar su ambiente laboral. Lo negaron externamente, pero aceptaron responsabilidad internamente.

La carta que trataba de desmentir las acusaciones venía con firma y sello de Fran Townsed, una alta ejecutiva de la compañía. Posteriormente, Kotick envía un correo a sus empleados, calificando de sinsentido el comunicado de Townsed, prometiendo investigaciones para las denuncias de abusos en la compañía, y que cualquiera que significara un obstáculo para dichas investigaciones, sería despedido con efecto inmediato.

¿Qué es lo siguiente que ocurrió? Los directivos de la compañía ordenaron al departamento de recursos humanos destruir toda la evidencia que involucrara a altos cargos con las denuncias. Al enterarse de esto, el Estado de California amplía la demanda contra la compañía por obstaculizar la investigación, mientras por otro lado, la Comisión de Bolsa y Valores exigió a Bobby Kotick respuestas sobre las declaraciones que dio a sus inversores, en las que decía que el ambiente laboral era pura armonía, siendo una mentira y constituyendo un delito grave.

Con dos demandas encima, cayó una tercera, la Comisión de Igualdades de Empleos de Estados Unidos también demandó a la compañía por las paupérrimas condiciones laborales a las que las mujeres eran sometidas, representando faltas graves contra la igualdad, y claro, una demanda por 18 millones de dólares. Pero esta cifra fue pagada pagada por la compañía.

El dinero no es nada para la empresa, pues el sueldo de Bobby Kotick es de 875 mil dólares al mes, en el 2020 recibió 155 millones de dólares como “bonificación”. Como muestra de “altruismo”, Kotick decide reducir su sueldo, cosa que no es bien recibida por los empleados, y mucho menos por las víctimas, pues eso no sirve de nada.

Para no alargar más la historia, tras descubrirse que Kotick tenía completo conocimiento de todos los abusos que durante años atormentaron a los empleados de la compañía y, también revelarse que Kotick amenazó de muerte a una empleada de su avión privado si hablaba sobre los abusos, el hombre se convirtió en el blanco de todo el mundo.

Phil Spencer, jefe de Xbox, y Jim Ryan, jefe de PlayStation, ya se pronunciaron al respecto, y ponen en duda continuar sus relaciones con Activision-Blizzard si la triste situación que sufren no obtiene un resultado satisfactorio para las víctimas. Por otro lado, las acciones de la empresa han caído estrepitosamente debido a los escándalos, accionistas que deciden irse y empleados en huelgas masivas.

Kotick, quien implementó una “ley” de cero tolerancia para quienes se interpusieran en la investigación, resultó ser quien realmente bloqueaba por completo todo tipo de avance de la investigación, y no solo eso, está completamente blindado y no puede ser despedido, ya que en caso de un despido improcedente, la compañía deberá pagar a Kotick la suma de 265 millones de dólares…

Si se logran recopilar pruebas suficientes para proceder con el juicio, Kotick podría ser despedido e indemnizado con una cifra muchísimo menor, pero la compañía justo comunicó que “no existen pruebas suficientes para proceder”. Todos los directivos apoyan a Kotick, un hombre de lo más corrupto, completamente blindado y sin ninguna amenaza que logre despojarlo de su cargo.

¿Qué final tendrá Activision-Blizzard?