¿Los recordás? Asterix y Obelix regresan a los videojuegos con Asterix & Obelix: Slap Them All!

El nuevo videojuego de Asterix y Obelix apuesta enteramente sobre la nostalgia, con un increíble apartado visual, con todos sus elementos dibujados a mano, resultando en un beat 'em up con toda la energía de un juego de los 90, pero con la tecnología de los juegos modernos.

Todos vimos a estos carismáticos personajes, adornando la sección de caricaturas de los periódicos, junto a Condorito y Garfield. También puede que los recordemos de algunos videojuegos viejos que también protagonizaron para las consolas de generaciones pasadas. Pero ahora, Asterix y Obelix se harán presentes en nuestras nuevas consolas.

Desarrollado por Mr. Nutz Studio, Asterix & Obelix: Slap Them All! es un juego del género beat 'em up, dibujado a mano y que nos narra las aventuras de Asterix y Obelix, que intentarán expulsar la ocupación romana en la región de Galia. Con valentía, estos dos personajes harán frente no solo a los legionarios, sino también a piratas y bandidos.

Lo más llamativo del título es su estilo visual, con personajes y entornos dibujados a mano, con una paleta de colores que termina por brindar vida al juego, más allá de sus propias animaciones y mecánicas jugables. Asterix y Obelix pueden realizar una serie de combos, y además, contarán con habilidades individuales.

El juego puede perfectamente completarse con un solo jugador, pero está diseñado —como casi todos los juegos del género— para completarse en multijugador cooperativo (en línea o local), ya que se pueden controlar a ambos personajes protagonistas, garantizando diversión adicional al jugar con un amigo.

Asterix & Obelix: Slap Them All! estará disponible a partir del 25 de noviembre en todo el mundo, para las plataformas de PlayStation 4 y Xbox One, y PlayStation 5 y Xbox Seris X|S a través de retrocompatibilidad. Además, también saldrá para Nintendo Switch y PC.