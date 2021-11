Ronaldo, El Fenómeno, abrió un canal de Twitch donde presume sus habilidades en Call of Duty: Warzone

Para muchos, los videojuegos se han convertido en una fuente de ingresos importante, mediante las transmisiones en directo a través de plataformas como Twitch o Facebook Gaming. Y entre esas personas, encontramos a futbolistas como el Kun Agüero, y más recientemente, Ronaldo Nazário.

Así es, el legendario goleador brasilero ya inauguró su canal de Twitch, al que decidió bautizar Ronaldo TV, y en el que ha empezado a compartir directos en los que demuestra sus habilidades en Call of Duty: Warzone, el battle royale de Activision, y que pronto recibirá su actualización de Call of Duty: Vanguard.



Ronaldo demostró sus dotes en Call of Duty: Warzone.

Ronaldo transmitió durante cuatro horas en Warzone, tiempo durante el cual obtuvo una impresionante cantidad de bajas, y es que El Fenómeno no contuvo sus habilidades, demostrando un gran nivel como jugador. Ronaldo utilizó a la operadora Helen Park, con su skin de Superviviente, obtenible en el Pase de Batalla de la Temporada 2.

No es la primera vez que el exfutbolista se acerca al mundo de los videojuegos, pues en el pasado, ya había confesado su amor por los juegos, lo que no había dicho hasta entonces es que su afición por ellos lo ha llevado a perfeccionar su estilo de juego, convirtiéndose en un gran jugador de Call of Duty.

El canal de Twitch de Ronaldo ya alcanzó la suma de 64 mil seguidores, a las pocas horas de haberlo abierto, y se espera que su crecimiento sea todavía mayor. Quienes estén interesados en recibir clases de Warzone por parte de Ronaldo en su PlayStation 5, puede esperar sus streams al menos una vez a la semana a partir de ahora.