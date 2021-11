Beast Hour: bestias de la noche y parkour en este emocionante PvP; hablamos con sus desarrolladores

En el mundo de los videojuegos, nos encontramos con que buena parte de los estrenos de títulos al año provienen de desarrolladoras indies, pequeños estudios con poco personal, pero con mucha pasión por los videojuegos, que plasman sus ideas en un juego que termina por asombrar al público.

Ese es el caso de BH Studio, un estudio independiente con sede en Moscú y que prepara para los jugadores una nueva propuesta de multijugador de modo todos contra todos. Así es Beast Hour, que se ambienta en una ciudad embrujada, propone un estilo de juego único en su clase, combinando el parkour con el combate a base de golpes y magia.

En Beast Hour, podemos jugar como Raiders, que pueden utilizar el parkour para llegar a casi cualquier zona del mapa, y que competirán entre ellos para obtener Arkana, un elemento místico que potencia sus habilidades. O podemos jugar como bestias, hombres lobo brutales y despiadados, que luchan por convertirse en el Alfa.

DIEZ tuvo la oportunidad de hablar con Anton Morozob, que funge como director creativo de BH Studio, quien nos comentó aspectos básicos sobre el juego, la inspiración que llevó a su desarrollo y las mecánicas de jugabilidad.

“Yo siempre fui muy fan de Prince of Persia, de la acción, de cuando él corre, usando parkour. De ahí puede venir esta idea de escapar de hombres lobo usando parkour, y esa idea fue cambiando, y se fue desarrollando hasta convertirse en lo que tenemos hoy en día”, relató Anton, con relación a la inspiración que llevó a la implementación del parkour como mecánica.

Para Anton, ver al personaje del Príncipe realizando acrobacias gracias a su fortaleza física y gran entrenamiento en la disciplina del parkour, resultó una inspiración tan grande, que pronto se encontró a él mismo practicándola, y de esa forma, parte de su experiencia en parkour se ve reflejada en el título.



La ciudad embrujada que sirve como escenario esconde secretos.

Ahora que comprendíamos de dónde procedía el elemento del parkour, tan presente en el juego, y a la vez, tan único en títulos de este estilo, la siguiente cuestión era averiguar el por qué del tema principal, es decir, la oscuridad, las bestias, monstruos y hombres lobos que participan como personajes principales en el juego.

“Primero que nada, me gustan los hombres lobo. Me gustan los lobos, me gustan los hombres lobo, y las personas en el equipo también encuentran interesante estas criaturas, de leyendas mitológicas a través del mundo”.

“Creo que todo proviene del sentimiento, el horror de ser perseguido por un monstruo, porque no es lo mismo que te persigan mientras es de día. Es más divertido cuando te persiguen de noche, y no puedes ver a tu perseguidor, es aterrador, ¿y sabes? Decidimos que sería cool escapar de estos monstruos usando parkour. Eso es fresco, es único”.

“Para el ambiente sombrío y steampunk en el que juego está envuelto, grandes juegos como Bloodborne y la saga Souls nos fueron de inspiración, por ese toque oscuro, a la vez que, estéticamente, también nos basamos en el periodo histórico de la Primera Guerra Mundial (…) Yo diría que esas fueron las inspiraciones que más impacto tuvieron mientras construíamos los visuales del juego”.



Las bestias de la noche que pululan el escenario están siempre al acecho.

Anton dejó muy en claro que, a pesar de todo la rica mitología y el misticismo que rodea al juego, siendo este un multijugador, el equipo no se enfocó tanto en la historia para así darle prioridad a las mecánicas del juego y dejar bien pulida su jugabilidad. El equipo desarrollador nos cuenta la historia a través de las imágenes, los artes del juego y el contenido compartido a través de redes sociales.

En Beast Hour podremos comprender la historia del juego, su trasfondo y contexto gracias a pequeñas pistas que iremos viendo mientras jugamos, es decir, la narrativa no nos contará de qué va, sino que nosotros debemos descubrirlo leyendo cada fragmento de texto y teniendo cuidado con los detalles que encontremos mientras jugamos.

“La idea general del juego es muy simple. Eres un Raider, o eres una bestia. Los Raiders son como humanos, que pelean usando parkour y artefactos especiales, y el recurso único de Arkana, que se encuentra en una ciudad embrujada, asediada por bestias, y por eso los Raiders viajan a ese lugar, para obtener la Arkana, y luchan entre ellos por ella”.

“No podemos decir que los Raiders son los tipos buenos, o que las bestias son los tipos malos. Depende del ángulo en que lo veas”.



Los hombres lobo, al menos en diseño, encuentran su inspiración en películas hollywodenses.

Tras tanto hablar del protagonismo de los licántropos (hombres lobo) en el juego, la pregunta de qué tanto están arraigados estos seres fantásticos en la mitología rusa debía surgir tarde o temprano. Siendo las leyendas de licántropos tan comunes en ciertas partes de Europa, Rusia no está exenta de contar con cambiaformas en sus leyendas.

“Claro que tenemos cuentos de hadas en Rusia, y algunas criaturas mitológicas. Sabes que la mayoría de cuentos de hadas utilizan a criaturas del mismo panteón. Yo no diría que en Rusia existen tantas leyendas de hombres lobo como en otras partes de Europa, pero sí que hay historias sobre cambiaformas. Historias sobre guerreros del pasado que pretendían utilizar estas habilidades para cambiar de forma, aunque también podía ser un castigo, convertir a una persona en bestia”.

Las brujas también son una parte importante de las leyendas que se cuentan en Rusia, y tras preguntar sobre la aparición de alguna en el juego, Anton afirmó que, aunque se planea añadir más personajes a futuro, la prioridad del equipo en este momento es hacer del gameplay lo más amigable y cómodo posible para los jugadores.

“Todos los Raiders pueden utilizar el parkour, correr y escalar, pero cada personaje tiene sus habilidades únicas. Por ejemplo, el Raider masculino puede utilizar electricidad o un campo de estática como escudo, mientras el otro personaje (Raider femenino) se centra en el gas venenoso”.



Los Raiders sirven como protagonistas y personajes jugables, junto con las bestias.

Ahora que hemos repasado cada aspecto general dentro del juego, era momento de hablar sobre el desarrollo como tal, porque la valentía de los desarrolladores independientes merece ser respetada y admirada por todos, pero, ¿cuál era el mayor desafío al que se habían enfrentado hasta el momento, como desarrolladores independientes?

“Yo diría que uno de nuestros grandes desafíos fue el parkour, que es el eje del juego. Hablamos de Prince of Persia, donde tenemos parkour, pero se trata de un juego para un solo jugador. En nuestro caso, tenemos parkour, pero es un juego multijugador, ¡un juego PvP! (jugador vs jugador), en el que debemos escalar y pelear al mismo tiempo. Los controles del juego están diseñados para que puedas realizar parkour con una sola mano (en el teclado), y usar la otra para atacar”.

Anton destacó el hecho de que los videojuegos multijugador, a diferencia de los juegos para un solo jugador, cuentan con la opción de rejugabilidad infinita, ya que se puede jugar sin aburrirse. Sin embargo, siendo el mercado de videojuegos tan competitivo, para un proyecto indie, la innovación debe ser la clave.

También, como parte de los retos para desarrolladore independientes, mencionó que la parte de promocionar el juego, con tantos estrenos anuales, y hacerlo realmente sostenible y rentable es uno de los desafíos más difíciles y por el cual muchos desarrolladores indies se retiran de la jugada demasiado pronto.



La Raider femenina goza de un aspecto interesante y misterioso.

Posteriormente, indagamos sobre la disponibilidad de Beast Hour en distintas plataformas, y si podremos adquirirlo para otros dispositivos, además de PC, ya que el juego se podrá encontrar en la tienda de Steam.

“Muy buena pregunta. Verás, decidimos desarrollar el juego para PC, y publicarlo en Steam, donde es más fácil encontrar audiencia, que es nuestro objetivo. Además, es más sencillo desarrollar un juego para PC y lanzarlo en Steam, donde su protocolo es más rápido que en otras tiendas. Para consolas, primero necesitas un kit de desarrollador, que te permite desarrollar el juego a manera de que sea jugable en consolas, lo cual lo vuelve sumamente complicado”.

“Soy un gran fan de las consolas, y me encanta jugar con joystick, me encanta jugar con gamepad, y claro que nos encantaría lanzar Beast Hour en consolas, y mucha gente nos pregunta si el juego saldrá en consolas o si se podrá jugar utilizando un gamepad, y es curioso, porque el juego está prácticamente hecho para poder jugarse con gamepad, me refiero, a que puede ser utilizado. La interfaz, y el juego como tal, ya puede usarse con gamepad, y eso es genial”.

“Así que sí, nos encantaría lanzar el juego en consolas, pero claro, ese es el siguiente paso, por el momento debemos concentrarnos en lanzarlo en PC”.



Prepárate para Beast Hour, pronto a estrenarse.

Anton nos deja también con un mensaje para todos aquellos desarrolladores talentosos que todavía no reúnen el valor para lanzarse a la creación de su propio sueño.

“Bien, algo que les diría a los desarrolladores más jóvenes sería, bueno, muchachos, ustedes saben que algo como crear un juego toma tiempo, paciencia, y dedicación, porque cuando haces algo tuyo, toma tiempo. Y a veces no funcionará, y debes esforzarte para hacer que funcione. Si quieren hacer un juego, sigan adelante hasta lograrlo. El truco es tener una gran idea, que puedas decir en una oración lo que estás haciendo”.

Para finalizar, se nos fue confiado un gameplay por parte del mismo Anton, mientras nos mostraban las mecánicas del juego, así como el parkour, el escenario los personajes y sus habilidades. Es sorprendente el tamaño del mapa en el que se llevarán a cabo los combates, lo suficientemente grande para albergar a una buena cantidad de jugadores en un todos contra todos.

Los fluidos movimientos del parkour de los Raiders o los movimientos de las bestias cuando escalan son sumamente llamativos. Se puede llegar a cualquier parte del escenario, pues ninguna cima es demasiado alta para estos personajes.

Beast Hour está todavía en desarrollo y, aunque todavía no cuenta con una fecha de estreno concreta, ya puede ser añadido a nuestras listas de deseo en Steam. Y por supuesto que puedes colaborar al desarrollo de este emocionante título, sumándote como mecenas en su Patreon, cuyos niveles ofrecen grandes recompensas.