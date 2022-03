20 años de Xbox en Japón: la consola de Microsoft encuentra su mercado más difícil en el país nipón, la competencia es dura

Microsoft también compartió las cifras de los juegos más vendidos que se hayan distribuido en su familia de consolas durante todos estos 20 años. De antemano sorprende el hecho de que solamente hay un juego exclusivo de Xbox en este top 5, y no es de la saga Halo , sino Dead or Alive 3 , que se encuentra en primer lugar con poco más de 270 mil unidades vendidas.

Le siguen Star Ocean 4: The Last Hope, que salió para la Xbox 360, y vendió otras 200 mil copias. Tales of Vesperia se encuentra en tercer lugar, con 200 mil unidades pero ligeramente inferior al puesto anterior. Blue Dragon también generó varias ventas, casi alcanzado el puesto anterior, con 200 mil copias. Y finalmente tenemos a The Last Remnant con 155 mil unidades.

Japón es un mercado dominado por japoneses, y es que lo que se produce dentro del país tiene la calidad suficiente como para que no se necesite producto extranjero. Microsoft lo sabe, conoce lo dura que es la competencia en el país, y por ello, se compromete a no dejar de lado a sus fieles jugadores japoneses y continuar reforzando su presencia en dicho país, reforzando su catálogo de juegos japoneses e incluso continúa el rumor de que Microsoft está interesado en adquirir un estudio japonés.