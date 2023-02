Ant-Man and the Wasp: Quantumania está siendo devorada por la crítica; ¿Marvel ya aburre?

¿Es que las películas de Marvel ya aburren? A menos de que no tengamos internet, sabemos que las últimas producciones de Marvel, véase series y películas, no están siendo del agrado de la mayoría del público, con contadas excepciones como Black Panther: Wakanda Forever o Moon Knight. Aún así, empresa espera poder desarrollar satisfactoriamente la quinta fase de su universo cinematográfico.

El pasado jueves, tuvimos el estreno de la cinta Ant-Man and the Wasp: Quantumania y, aunque la prensa especializada y la crítica ya había tenido la oportunidad de verla, fue hasta ese día que estrenó para todo el público. La recepción de la película ha sido, por ambas partes, bastante negativa, o mixta ―en el mejor de los casos―, pero en lo que todos concuerdan, parece ser, es en que no se trata de nada sorprendente.