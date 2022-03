Anunciado Flintlock: The Siege of Dawn, una búsqueda de venganza en la que impedimos el alzamiento de los muertos

Ya se ha explorado en diversos formatos la situación en la que los dioses son reales, y no solo eso, sino que además, no son tan benevolentes como sus respectivas mitologías los pintaban. El caso más claro es God of War, claro, en la que nuestro protagonista, Kratos, debe masacrar a todos los integrantes del Olimpo en su camino de venganza y dolor. Pero ahora, deberemos recorrer esa misma senda, con un enfoque diferente, pero con la misma carga de acción.

Estamos hablando de Flintlock: The Siege of Dawn, un título recientemente anunciado que fue desarrollado por A44 Games y será distribuido por Kepler Interactive. Este estudio tiene en su historia al videojuego Ashen, que en 2017 fue nominado a Mejor juego independiente en la ceremonia de los Game Critics Awards. Con este nuevo título, el estudio ha decidido repetir la fórmula con un RPG de acción, con muchísimas variantes.