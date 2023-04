Armored Core VI: Fires of Rubicon, de FromSoftware, muestra un impresionante tráiler; estrena en agosto

Armored Core VI: Fires of Rubicon, el último juego de acción de alto octanaje de FromSoftware y Bandai Namco, saldrá a la venta en todo el mundo el 25 de agosto. Combinando los 25 años de experiencia en el desarrollo de la franquicia Armored Core y los juegos de acción de las franquicias Elden Ring y Dark Souls, Armored Core VI: Fires of Rubicon está lleno de acción mech, incluyendo batallas trepidantes, personalización en profundidad y emocionantes combates contra jefes. El juego llegará a PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC a través de Steam.

Una nueva y misteriosa sustancia llamada “Coral” ha sido descubierta en el remoto planeta Rubicon 3. Como fuente de energía, se esperaba que esta sustancia hiciera avanzar drásticamente las capacidades tecnológicas y de comunicación de la humanidad. En lugar de ello, provocó una catástrofe que envolvió el planeta y las estrellas circundantes en llamas y tormentas, formando un Sistema Estelar Ardiente.