Así es Moonshine Inc., el juego de estrategia en el que debes formar tu imperio de aguardiente

Moonshine Inc. presenta más de 100 recetas para experimentar, y presenta también procesos de fermentación reales que le dan cierto realismo, y a la vez, cierta dificultad al proceso de la elaboración de nuestro aguardiente. No solo nos divertiremos con este título, sino que también exploraremos varios de los procesos químicos en la elaboración de aguardiente, por lo que cuenta con un irónico componente educativo.

De la mano del desarrollador y distribuidor polaco Klabater , Moonshine Inc. es un juego de estrategia donde deberemos obtener ingredientes, manejar nuestra fábrica, crear y modificar recetas con el fin de convertirnos en el productor de aguardiente más grande de la historia; todo esto, claro, mientras nos aseguramos de evitar a las autoridades locales y a los agentes federales.

En el juego, deberemos gestionar la fábrica y a sus empleados, para lo cual recibiremos la ayuda de nuestra hermana menor Elly-Jane y nuestro tío abuelo Donald, que nos colaborarán para enfrentar a oficiales de la ley corruptos, federales corruptos, e incluso un gobernador corrupto, que intentará hacer de todo para cerrar y/o apoderarse de nuestro imperio.

Para este título, Klabater ha desarrollado un sistema de inteligencia artificial para los oficiales de policía y agentes federales llamado Bandera Roja, que estarán muy al pendiente de nuestra actividad, esperando a que cometamos cualquier desliz para destruir nuestro negocio.

Moonshine Inc. todavía no cuenta con una fecha de estreno, pero estará disponible para las plataformas de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC.