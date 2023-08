Atlas Fallen, el más reciente RPG de Focus Entertainment, se estrella con la crítica en su estreno

El título de Deck13, desarrolladores de The Surge y Lords of the Fallen, se estrenó el día de hoy, y su recibimiento ha sido bastante mixto por parte de la prensa especializada, y muy discreto por parte del público. La editora, Focus Entertainment, fiel a su estilo, ha sido muy hermética con el lanzamiento del juego, y lo que se podía ver antes de su estreno era más bien poco, cosa que ha terminado pasando factura.

En Atlas Fallen, jugaremos como un don nadie, que por obra del destino, terminado unido a una antigua y poderosa entidad llamada Nyaal, que descansa en un guantelete que podremos usar para controlar las arenas en la inmensa duna que es el mapa del juego. Deberemos entonces explorar, enfrentar monstruos y recolectar piezas de este artefacto, con el fin de recuperar todo el poder de nuestro espectral acompañante.