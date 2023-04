Como está haciendo un poquito de calor, aquí te van unos consejos para proteger tu consola, antes que se derrita

Actualmente, en Honduras estamos experimentando olas de calor similares a las que extinguieron a los dinosaurios. Afortunadamente para nosotros, no parece que un asteroide se esté acercando, pero no por eso hace menos calor. Además de mantenerte a ti mismo bien hidratado, cuidar la hidratación de tus compañeros animales y no dejar los alimentos sin refrigeración, durante estas olas de calor, también debes prestar atención a tus electrodomésticos, especialmente a la consola.

Si eres un amante de los videojuegos, seguramente sabes lo importante que es mantener tus consolas en buen estado para poder disfrutar de tus juegos favoritos. Sin embargo, durante los meses de verano, las intensas olas de calor pueden afectar el rendimiento y la durabilidad de tus consolas de videojuegos. En este artículo, te proporcionaremos algunos consejos útiles para proteger tus consolas durante las olas de calor.