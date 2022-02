$!Critic’s Choice: descuentos de hasta 60% en la PlayStation Store, ¿cuáles son las mejores ofertas?

· Call of Duty: Vanguard - $38.99 antes $59.99

Atención: estas promociones corresponden a la tienda de la región Estados Unidos. Si no sabes cómo comprar en dicha región viviendo en Honduras, acá también te ayudamos .

· It Takes Two - $19.99 antes $39.99

· God of War - $9.99 antes $19.99

· Ghost of Tsushima Director’s Cut - $40.19 antes %59.99

· Far Cry 6 - $35.99 antes $59.99

· Life is Strange: True Colors Deluxe Edition - $41.99 antes $69.99

· Kena: Bridge of Spirits - $27.99 antes $39.99

· Red Dead Redemption 2 - $23.99 antes $59.99

· Resident Evil Village Deluxe Edition - $41.99 antes $69.99

· Sekiro: Shadows Die Twice Game of the Year Edition - $29.99 antes $59.99

· Star Wars Jedi: Fallen Order - $13.99 antes $39.99

Como hemos podido observar, entre los juegos ofrecidos en descuento podemos encontrar joyas del gaming, por lo que no caería mal aprovechar estas ofertas, de las cuales la mayoría son bastante buenas. Recuerda que tienes hasta el 16 de febrero, día en que expiran los descuentos.