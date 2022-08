Dales un vistazo a los estrenos de hoy: el simulador Way of the Hunter y el juego de acción Rollerdrome

Tenemos dos juegos lanzados el día de hoy, que no necesariamente compiten entre sí por la atención de los jugadores, pues son dos títulos muy distintos con géneros muy alejados el uno del otro. Mientras uno ofrece una experiencia de simulación más calmada y táctica, el otro llega cargado de adrenalina en un juego de disparos frenético y muy movido. Démosle un vistazo a Way of the Hunter y a Rollerdrome.

Way of the Hunter

Desarrollado por Nine Rocks Games y distribuido por THQ Nordic, este título ofrece justamente una experiencia inmersiva de cacería ética, que podremos disfrutar en solitario o con amigos en el modo multijugador online. Ya habíamos hablado anteriormente de este juego, pero para refrescar; en él contamos con dos gigantescas áreas explorables de mundo abierto, con su propio bioma y fauna.

El estudio ha tenido el cuidado de ser lo más realista posible en los detalles, desde la apariencia y el comportamiento de los animales, hasta las físicas de las balas que salen de nuestras armas al realizar un disparo, pasando por todo el proceso de un auténtico cazador, que incluye seguir el rastro del animal, realizar análisis de las salpicaduras de sangre y un complejo sistema de modificación de armamento.