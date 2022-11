EDENGATE: The Edge of Life, una historia oscura durante una pandemia estrena hoy en PlayStation y PC

Escrito por el galardonado escritor Matthew Seiji Burns, director y guionista de la aclamada novela visual Eliza , EDENGATE: The Edge of Life lleva a los jugadores a un viaje emocional a través de los ojos de Mia, una joven y prometedora bióloga que se despierta y se encuentra en un hospital abandonado sin recordar los acontecimientos que la llevaron a despertar.

El sello editorial indie HOOK se complace en anunciar que EDENGATE: The Edge of Life , la escalofriante aventura narrativa oscura desarrollada internamente, se lanza hoy para PC a través de Steam y PlayStation 4 por $6.99. La versión para Xbox One se lanzará poco después.

El jugador acompañará a Mia en su emotivo viaje para descubrir cualquier rastro de vida y los aterradores acontecimientos que han asolado la antaño vibrante ciudad. Una fusión de exploración, investigación, resolución de rompecabezas y toma de decisiones significativas te llevará a un viaje emocional y desvelará los acontecimientos que han llevado al despertar de Mia.

EDENGATE: The Edge of Life estará disponible a partir de hoy para PC a través de Steam y PlayStation 4, y la versión para Xbox One saldrá pronto. Para más información, sigue a EDENGATE: The Edge of Life en sus redes sociales oficiales.