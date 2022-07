El clásico hack and slash de zombis ‘Lollipop Chainsaw’ prepara un remake para el próximo año

Extremadamente violento, sangriento y divertido, con un humor oscuro que hoy en día caracteriza a James Gunn, así fue este hack and slash , que recibió críticas sumamente positivas en su país de origen, Japón, y notas regulares en occidente, aunque eso no evitó se convirtiera en un total éxito de ventas.

Con todo este contexto sobre Lollipop Chainsaw, ahora vamos con la noticia de su recién anunciado remake. Kadokawa Games, empresa que distribuyó el juego original, retuvo los derechos del título, por lo que Grasshopper Manufacture no puede trabajar más con Lollipop Chainsaw. Kadokawa Games fundó la desarrolladora Dragami Games, que será la nueva encargada de dar vida al remake, que espera su estreno para el año 2023.

El estudio afirmó que este juego representa una oportunidad única para que los jugadores que no jugaron al original prueben el remake, que tendrá un apartado gráfico más realista y una jugabilidad igual de intensa. Todavía no se sabe para qué plataformas estará disponible cuando estrene, y el comunicado de la empresa no mencionó el nombre de James Gunn, por lo que probablemente no esté involucrado en el proyecto.