El esperado Flintlock: Siege of Dawn revela más detalles sobre su desarrollo; además, estará en Game Pass día uno

Y es esta buena recepción de Ashen lo que mantiene las expectativas altas sobre Flintlock: Siege of Dawn , que ha presentado un video de detrás de escena en la que el equipo desarrollador nos explica algunos de los desafíos que han superado con este título de acción y aventura, y cómo la geografía de la propia región de Nueva Zelanda ha inspirado la creación del mundo explorable del juego.

Desde su anuncio en marzo de este año, Flintlock: Siege of Dawn llamó la atención de los jugadores, especialmente luego de mostrar un impresionante tráiler cinemático que prometía acción y misterio, entregado por parte del mismo estudio que desarrolló Ashen , un RPG en tercera persona que fue muy bien recibido por los jugadores y por la crítica especializada.

También hablaron un poco sobre la creación de los personajes, para la cual están haciendo uso de MetaHuman, el software de creación de personajes de Unity. Robert Bruce mencionó que “ ha sido un viaje muy divertido, incluso mirando al personaje principal como ejemplo, ha pasado por muchas revisiones y ahora finalmente tenemos a nuestra Nor. Siempre queremos estar al tanto de las novedades y de lo que nos puede ayudar como estudio pequeño. Así que MetaHuman es algo en lo que realmente nos fijamos y en cómo podemos dar vida a nuestros personajes en la animación ”.

Ambos desarrolladores recalcaron la importancia del modelado del diseño de los dioses a los que Nor deberá hacer frente a lo largo de la aventura. Estos diseños son únicos entre sí y están hechos para reflejar la personalidad de cada dios en específico. “Cada encuentro con un dios es especial. Son enormes, y su aspecto debe comunicar al jugador la naturaleza de este enemigo y lo duro que será el combate que le espera”, destacó Steven Chen.

Flintlock: Siege of Dawn todavía no cuenta con una fecha de lanzamiento fijada en el calendario, pero se sabe que su estreno se dará este mismo año, y estará disponible para las plataformas de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC, a través de Steam y Epic Games Store. Además, el juego estará disponible desde el día de su estreno en el servicio de Game Pass.