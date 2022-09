El juego de acción y mitología Asterigos: Curse of the Stars revela su fecha de estreno; saldrá en octubre

Basado en las múltiples leyendas que rodean las mitologías griegas y romanas, el RPG de acción-aventura en tercera persona, Asterigos: Curse of the Stars, ya se había lucido en un tráiler con gameplay que se publicó más temprano este año, en abril. Pero ahora, el juego desarrollado por Acme GameStudio ha anunciado que se lanzará para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC el 11 de octubre.

El juego seguirá el viaje de Hilda, una joven, pero habilidosa guerrera, a través de las tierras malditas de Aphes en busca de su padre. Pero la ciudad esconde múltiples secretos y misterios que están mejor sin descubrir. Los habitantes han corrido una terrible suerte y ahora vagan por la zona convertidos en monstruos horribles y criaturas malignas sedientas de sangre.