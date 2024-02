El RPG sobrenatural, ‘Banishers: Ghosts of New Eden’, de los autores de Vampyr, estrena con pie derecho

Desarrollado por nada menos que el estudio DON’T NOD, responsables por títulos como la saga Life is Strange y el juego de acción y misterio Vampyr, el nuevo RPG de fantasía oscura, Banishers: Ghosts of New Eden, ya se encuentra disponible en múltiples plataformas.

Es el año 1695, y en la comunidad de colonos New Eden habita una terrible maldición, que debe ser investigada por dos Banishers, que resultan ser marido y mujer, Red y Antea. Los Banishers son cazadores de espíritus, protectores contra aquello que amenaza la vida, y faros de esperanza.

Pero todo se tuerce cuando Antea es asesinada y termina convirtiéndose en espíritu. Ahora Red deberá decidir si cuidará del amor de su vida, o seguirá su juramente y exterminará a este espíritu. Las decisiones que el jugador tome a lo largo del juego marcarán el ritmo de la narrativa.