[ENTREVISTA] ¡De Colombia pa’l mundo! Una mirada cercana a Carolina Ravassa (Overwatch, VALORANT)

Visito Colombia una vez al año, a ver a mis papás. Tengo algunos amigos allá, ¡pero me hace falta el sancocho y el pandebono! Bueeeeno, y la gente, las rumbitas que se echa uno allá. Para mí no es tanto sobre alcohol, es más la salsa y la buena vibra. Eso me hace falta.

Y cuando viví en Brasil, o estudié en Italia en verano, es como sentir a la gente allá y poder uno conectarse con lo que ellos hacen día a día y cómo gozan la vida, y creo que la comida es una gran parte de eso, y definitivamente la música. En Brasil, intenté bailar samba, ¡obviamente después hablaré de la salsa!, pero ese tipo de cosas me encantan y creo que por eso me conecto mucho con personajes de otros países.

He recogido cositas de cada país. Creo que una de las cosas que más me gustan es aprender a decir “gracias” en diferentes idiomas, entonces, si conozco a alguien de Nepal, o de Pakistán, les pregunto cómo se dice “gracias”. Es una cosa tan sencilla, pero cuando se lo dices a alguien en su idioma, ¡wow!, no lo pueden creer y es muy especial. Eso es algo bien básico y sencillo, pero en general a lo que le paro bolas, especialmente en los países en los que he vivido, es la música, la comida, el feeling de la cultura, que es algo que me emociona mucho.

¿Me puedes contar un poquito sobre todos estos saltos entre países que has tenido a lo largo de tu vida, y qué experiencias has ido recogiendo en cada uno de ellos?

¡Sí! (Risas) ¡Estoy en tratamiento de salsa! ¿Hereditario? A ver... Mi mamá baila, mi papá más o menos, pero la verdad es que yo no sé por qué me picó el bicho de salsa pero sí que me gusta. No te sé decir bailarines que me encanten, aunque tomé clases en la pandemia con Brando Pérez, que en las redes es muy conocido, un salsero caleño muy bacano, aprendí un par de pasos de él, pero me encantan Richie Ray, Bobby Cruz, Roberto Blades, El Gran Combo de Puerto Rico, Héctor Lavoe, y es que la lista es eterna.

Hay una mezcla de cosas, ¿no? El teatro tiene una cosa muy linda, que es el público en vivo. He hecho películas independientes que me han conmovido bastante, la última que hice se llama Morgan’s Mask, yo también fui la productora, y es una de mis experiencias favoritas porque estoy conectando con el fanbase de gamers que, de verdad, ha sido demasiado especial para mí y creo que ha tenido buena recepción entre el mundo del gaming, entonces por ese lado es muy especial. Y obviamente las experiencias más ‘wow’ han sido VALORANT y Overwatch porque me han dado una conexión con los fans de estos juegos que es demasiado especial.

¡Fui una niña muy hiperactiva! Es el chiste que siempre he hecho, ¡pero es verdad! Tenía mucha energía, mi mamá se dio cuenta esto, entonces, al jardín al que fui, cuando era chiquita era diferente al que fueron mi hermana mayor y mi hermana pequeña, y es porque yo era súper histriónica y dinámica, y mi mamá sabía que yo tenía que estar afuera jugando o tirándome al río, entonces audicioné para un concierto, a los cuatro años, y me dieron un solo, y después ya cuando iban a hacer la obra de teatro, mi mamá dijo “pues a Carolina le encanta estar en el escenario”, entonces básicamente fue un poco pa’ sacarme la energía pero de ahí surgió todo, e hice mi primera obra de teatro a los cuatro y medio o cinco años, y me encantó, y de ahí seguí.

Pasemos a los videojuegos. Aunque tu primera participación en uno fue en Max Payne 3, en 2012, como voces adicionales; fue al año siguiente cuando tuviste un papel fuerte en un juego por primera vez, interpretando a Taliana Martínez en GTA V. ¿Cómo fue? ¿Habías pensado que volverías a participar en un videojuego?

Yo cuando trabajé en Max Payne 3 era hablando en inglés con acento brasilero, o no sé si era portugués, ¡ya no me acuerdo! Necesitaban gente que hablara portugués de Brasil, entonces me salieron así como personajitos extras ahí, y la inteligente Carolina Ravassa le dijo al director de casting, “oye, cuando estén trabajando en español o en inglés sin acento también me encantaría que me mantuvieran en mente”, porque yo estaba trabajando con puros brasileros que hablaban con un acento bien pesado entonces quería que supieran que yo también hablo otros idiomas y si necesitan que haga de gringa, pues también puedo.

Entonces, al año, el director de casting, Tony Grinage, se acordó y me llamó para Taliana, que fue chévere porque no hice casting, solo me dio el rol. La verdad es que no fue muy largo lo que grabamos en el estudio, y después también hice motion-capture para otros personajes y eso fue muy bacano, pero nunca me imaginé que iba a participar más en videojuegos, ¡nunca me imaginé! Y cuando salió Overwatch tampoco tenía idea que eso iba a ser un hit y después trabajé en Red Dead Redemption 2, y fue una experiencia muy bonita, ¡y una sorpresa! Uno nunca sabe lo que le va a salir.

¡Overwatch! Tu interpretación de Sombra ha sido muy aclamada por los jugadores. Entiendo que para los americanos, los colombianos y los mexicanos suenan igual, pero por tu parte, no solo eres hábil con varias lenguas, sino también con los acentos, y se ve reflejado en Overwatch y en VALORANT. Pero cuéntame, ¿qué desafíos representó Sombra para ti inicialmente?

A ver, cuando audicioné para Sombra mandé dos tomas, una con acento mexicano, como siempre hemos audicionado para personajes latinos, y como esos gringos no tienen idea de la diferencia de los acentos, pues yo mandé uno con acento boricua. Pensé, “bueno, puede ser una opción”, pero lo chévere fue que Blizzard estaba muy enfocada en que fuera el acento correcto, entonces cuando me escogieron y empecé a grabar, no había un mexicano en el estudio trabajando conmigo, era yo sola, y yo estaba acostumbrada a hacer un acento más del norte de México, “wey”, ¡porque es lo que venden para los comerciales!